No cenário econômico atual, marcado por instabilidades e desafios financeiros para grande parte da população, a antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) emerge como uma solução valiosa para trabalhadores da rede privada.

Esta modalidade de empréstimo, introduzida como uma alternativa viável e acessível, possibilita aos trabalhadores a antecipação de valores que variam de R$ 50 a R$ 6 mil, oferecendo condições de juros mais favoráveis em comparação com outras opções de crédito disponíveis no mercado.

De R$ 50 a R$ 6 mil como emprestar do FGTS | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Acesso a recursos com condições favoráveis

Desde sua implementação em 2020, a antecipação do saque-aniversário tem se destacado por proporcionar aos trabalhadores uma oportunidade de liquidez imediata, tornando-se um recurso importante para o pagamento de dívidas e a gestão financeira pessoal. Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC) em colaboração com a Zetta, cerca de 45% dos trabalhadores utilizam essa modalidade para a quitação de débitos pendentes, enquanto mais de 60% dos entrevistados a consideram uma alternativa com taxas de juros mais atrativas.

Vantagens da antecipação do saque-aniversário

A principal vantagem dessa modalidade de empréstimo reside na sua flexibilidade e nas condições de pagamento facilitadas. O montante disponível para antecipação corresponde ao saldo acumulado na conta do FGTS do trabalhador, fruto dos depósitos realizados mensalmente pelo empregador ao longo dos anos de serviço.

Diferentemente de outras formas de empréstimo, a antecipação do saque-aniversário não requer o pagamento de parcelas mensais fixas, visto que o valor antecipado é descontado diretamente do saldo do saque-aniversário, de acordo com o período antecipado, que pode variar entre três e doze anos.

Como solicitar a antecipação do saque-aniversário

Para os interessados em aproveitar essa opção de empréstimo, o processo de solicitação é simples e pode ser realizado integralmente por meio do aplicativo do FGTS. Segue um guia rápido:

Inicie o Processo: Acesse o aplicativo do FGTS e efetue o login. Autorização: Selecione a opção “Autorizar banco a consultar meu saldo”. Escolha da Modalidade: Opte pela modalidade “Saque-aniversário”. Seleção do Banco: Insira o nome da instituição financeira autorizada a consultar o saldo e confirme. Finalização: Conclua a contratação do empréstimo diretamente com o banco selecionado.

Uma solução financeira sob medida

A antecipação do saque-aniversário do FGTS representa uma solução financeira estrategicamente desenhada para atender às necessidades dos trabalhadores em busca de uma fonte de liquidez emergencial, com condições menos onerosas e um procedimento de contratação descomplicado. É uma alternativa que merece consideração por parte daqueles que se encontram em busca de recursos financeiros e que preenchem os requisitos para tal.

