A CAIXA Econômica Federal anunciou a liberação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para um grupo específico de trabalhadores, marcando mais uma etapa importante no calendário de benefícios.

A partir desta segunda-feira (1º), trabalhadores nascidos em abril ganham a oportunidade de acessar recursos do FGTS através da modalidade de saque-aniversário.

Caixa libera saque do FGTS para quem tem CPF na lista | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entenda a modalidade de saque-aniversário do FGTS

Essencialmente, o saque-aniversário permite ao trabalhador retirar anualmente uma parte do saldo disponível no FGTS. No entanto, é fundamental compreender as implicações dessa escolha: ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador renuncia à possibilidade de sacar o valor total do fundo em situações de demissão sem justa causa, um direito conhecido como saque-rescisão. A reversão para a modalidade anterior só é permitida após um período de 24 meses.

Como optar pelo saque-aniversário

Para os interessados em aderir ao saque-aniversário, o processo é simples e digital:

Acesso ao aplicativo: Inicie baixando e acessando o aplicativo do FGTS, disponível tanto para Android quanto para iOS. Login: Entre com suas credenciais. Navegação: No menu, selecione “Meu FGTS” seguido de “saque-aniversário”. Adesão: Escolha “Aderir ao saque-aniversário” e, após ler os termos, confirme sua escolha.

É importante destacar que a adesão deve ser feita até o dia 30 do mês de nascimento do trabalhador, no caso de abril, para garantir o acesso ao benefício no mesmo ano. Caso contrário, a adesão só será possível no ano seguinte.

Detalhes sobre os valores de saque

O valor disponível para saque varia de acordo com o saldo do FGTS do trabalhador, seguindo uma tabela que estabelece percentuais e parcelas adicionais específicas:

Para saldos de até R$ 500,00, é possível sacar 50% do valor sem parcela adicional.

Saldos entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 permitem um saque de 40% do saldo, com uma parcela adicional de R$ 50,00.

A faixa de R$ 1.001,01 a R$ 5.000,00 tem direito a 30% do saldo, mais R$ 150,00 adicionais.

Valores entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000,00 oferecem 20% de saque, mais uma parcela adicional de R$ 650,00.

Para saldos de R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00, o saque é de 15%, com R$ 1.150,00 adicionais.

Saldos entre R$ 15.000,01 e R$ 20.000,00 habilitam um saque de 10% mais R$ 1.900,00.

E, por fim, saldos acima de R$ 20.000,00 permitem um saque de 5% do saldo, acrescido de R$ 2.900,00.

Esta iniciativa da CAIXA Econômica Federal representa uma valiosa oportunidade para os trabalhadores acessarem recursos do FGTS de maneira planejada e estratégica, proporcionando uma alternativa de liquidez anual. Ao mesmo tempo, requer uma análise cuidadosa das condições e implicações associadas à modalidade de saque-aniversário.

