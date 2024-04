Contran determina FIM da CNH para estas pessoas; confira a lista

Recentemente, o Contran anunciou alterações significativas no Código de Trânsito Brasileiro através da Resolução N°996, gerando amplas discussões sobre mobilidade urbana no Brasil. Essas mudanças, especialmente em relação à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), visam adaptar as legislações ao cenário atual dos transportes e impactarão diretamente a vida dos condutores.

Novidades na regulação da CNH

A partir de 2024, haverá uma flexibilização significativa na exigência da CNH para a condução de certos tipos de veículos. Ciclomotores, bicicletas elétricas e patinetes elétricos estão agora categorizados como veículos de baixo impacto, e sua condução não exigirá mais uma CNH. Esta medida visa simplificar a mobilidade diária e promover o uso de transportes mais sustentáveis, equilibrando a segurança no trânsito com a flexibilidade para os usuários.

Veículos que continuarão exigindo CNH

Apesar da nova flexibilidade, a CNH ainda será obrigatória para a condução de automóveis, motocicletas e veículos comerciais de grande porte. Esses veículos, devido ao seu potencial de causar danos significativos, continuam a necessitar de um controle rigoroso e um processo de habilitação detalhado.

Categorias da CNH em 2024

As categorias da CNH foram revisadas para se adaptar às diversas modalidades de veículos:

Categoria A: Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos motorizados.

Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos motorizados. Categoria B: Veículos de até 3.500 kg e 8 passageiros (excluindo o motorista).

Veículos de até 3.500 kg e 8 passageiros (excluindo o motorista). Categoria C: Veículos de carga acima de 3.500 kg.

Veículos de carga acima de 3.500 kg. Categoria D: Veículos de passageiros com mais de 8 assentos (excluindo o motorista).

Veículos de passageiros com mais de 8 assentos (excluindo o motorista). Categoria E: Combinação de veículos onde o acoplado supera 6.000 kg ou mais de seis rodas.

Combinação de veículos onde o acoplado supera 6.000 kg ou mais de seis rodas. Categoria ACC: Especial para ciclomotores de até 50 cm³.

Como obter sua CNH gratuitamente

Vários estados brasileiros oferecem a CNH Social, que permite a pessoas de baixa renda obterem a carteira gratuitamente. Isso facilita o acesso ao mercado de trabalho e contribui para uma maior inclusão social. Os requisitos gerais incluem saber ler e escrever, ter pelo menos 18 anos de idade e comprovar baixa renda.

A CNH Social está disponível em vários estados, incluindo Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, entre outros. Os interessados devem verificar os detalhes no site do Detran de seu estado, atentando-se para os critérios específicos e procedimentos necessários para garantir a obtenção da sua CNH Social.

Processo para Tirar uma CNH em 2024

Para obter uma CNH, os candidatos devem seguir vários passos, desde a inscrição em um Centro de Formação de Condutores até a aprovação em exames teóricos e práticos. Após a aprovação, a CNH é emitida pelo Detran, e o indivíduo deve pagar as taxas de emissão antes de retirar o documento.

As alterações implementadas no Código de Trânsito Brasileiro refletem uma adaptação às novas realidades urbanas e um esforço para tornar o trânsito mais seguro e inclusivo. As mudanças nas exigências de CNH para determinados veículos, juntamente com a revisão das categorias e a disponibilização da CNH Social, são passos importantes para promover uma mobilidade mais eficiente e acessível no Brasil.

