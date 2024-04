LIBERADO saque de R$ 6 mil para ESTE PÚBLICO, confira

A Caixa Econômica Federal está disponibilizando uma nova oportunidade para os trabalhadores brasileiros: o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A saber, a modalidade permite a retirada de até R$ 6 mil de uma só vez. Essa alternativa representa uma vantagem significativa para aqueles que buscam acessar parte dos recursos depositados no fundo.

Saque-Aniversário versus Saque-Rescisão

O saque-aniversário do FGTS surge como uma alternativa ao saque-rescisão. Nessa modalidade, o trabalhador tem a opção de receber uma vez por ano até 50% do saldo disponível em sua conta, em vez de sacar a totalidade em caso de demissão sem justa causa.

Essa escolha proporciona uma maior flexibilidade aos trabalhadores, permitindo que utilizem os recursos de acordo com suas necessidades e objetivos financeiros.

Como realizar o saque de até R$ 6 mil pelo Saque-Aniversário do FGTS?

O montante exato que pode ser retirado por meio do saque-aniversário depende do saldo disponível na conta do FGTS do trabalhador. Existem duas maneiras de efetuar o saque:

Saque anual:

Nesse tipo de saque, o valor é liberado sempre no mês de nascimento do trabalhador. Para aderir, basta acessar o aplicativo do FGTS e selecionar a opção “Saque-Aniversário”.

É crucial realizar a troca até o mês de aniversário do trabalhador para que a parcela seja liberada no mesmo ano; caso contrário, o valor estará disponível somente no próximo ano.

A Caixa Econômica utiliza uma tabela para calcular o valor do saque-aniversário, considerando faixas de saldo e alíquotas específicas.

Antecipação do Saque-Aniversário:

Na antecipação do saque-aniversário, o trabalhador pode solicitar um tipo de empréstimo no banco, onde o valor recebido anualmente será utilizado como forma de pagamento.

É possível antecipar até 12 parcelas anuais, com cobrança de juros. Nesta opção, até mesmo os indivíduos com CPF restrito podem receber.

Como solicitar a antecipação do Saque-Aniversário?

Para solicitar a antecipação do saque-aniversário, siga os seguintes passos:

Acesse o aplicativo do FGTS e faça login. Selecione a opção “Autorizar banco a consultar meu saldo”. Escolha “Empréstimo saque-aniversário”. Digite o nome do banco que será autorizado. No aplicativo do banco ou no canal de contato, solicite o empréstimo.

Por meio do saque-aniversário do FGTS, os trabalhadores têm a oportunidade de acessar parte de seus recursos de forma mais flexível e alinhada com suas necessidades financeiras.

É importante estar atento aos prazos e procedimentos para garantir o aproveitamento dessa vantagem oferecida pela Caixa Econômica Federal.

