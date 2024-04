Lista de brasileiros que receberão R$ 600 EXTRA é divulgada

O mês de abril trouxe consigo a liberação dos repasses para mais de 20 milhões de brasileiros, deixando os beneficiários do Bolsa Família ansiosos pelos depósitos referentes a maio.

Milhares de famílias aguardam por esses valores, com a expectativa de receber um montante maior, especialmente com a inclusão do Auxílio Gás para alguns segurados.

Saiba sobre o pagamento mínimo de R$ 600 do Caixa Tem e as datas do Bolsa Família em maio. Confira o calendário e requisitos para o benefício.

Calendário e valores do Bolsa Família em abril

O calendário de pagamentos iniciou no dia 17, contemplando todos os 20 milhões de beneficiários com R$ 600.

No entanto, existem benefícios extras, cuja distribuição varia de acordo com a composição familiar.

Calendário atual

O cronograma de distribuição segue uma ordem escalonada, determinada pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada titular.

Na próxima segunda-feira (29), por exemplo, serão beneficiados aqueles com NIS terminado em 9. Confira as datas:

Beneficiários com NIS terminado em 1: depósito em 17 de abril (pago); Beneficiários com NIS terminado em 2: depósito em 18 de abril (pago); Beneficiários com NIS terminado em 3: depósito em 19 de abril (pago); Beneficiários com NIS terminado em 4: depósito em 22 de abril (pago); Beneficiários com NIS terminado em 5: depósito em 23 de abril (pago); Beneficiários com NIS terminado em 6: depósito em 24 de abril (pago); Beneficiários com NIS terminado em 7: depósito em 25 de abril (pago); Beneficiários com NIS terminado em 8: depósito em 26 de abril (pago); Beneficiários com NIS terminado em 9: depósito em 29 de abril; Beneficiários com NIS terminado em 0: depósito em 30 de abril.

Exigências para ser contemplado pelo Bolsa Família

Renda per capita mensal inferior a R$ 706,00; Pelo menos um membro recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC); Presença de uma vítima de violência doméstica entre os membros da família.

Formas de saque e montantes de maio

Para aqueles que recebem o Bolsa Família e não possuem o cartão em mãos, é possível realizar o saque em uma lotérica com um documento de identificação com foto.

Quanto aos valores de maio, eles seguem o estabelecido pelo Governo Federal, com o montante mínimo das parcelas permanecendo em R$ 600, podendo haver variações de acordo com benefícios adicionais. No entanto, o pagamento do Auxílio Gás não será efetuado.

Brasileiros: ATENÇÃO aos requisitos para se candidatar ao Bolsa Família

Para se tornar elegível ao Bolsa Família, é necessário primeiro se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Após a inscrição, uma análise automatizada é realizada para verificar se o candidato se enquadra nas regras do programa, incluindo a renda mensal por pessoa de até R$ 218.

É importante ressaltar que mesmo pessoas com emprego formal, sendo Microempreendedores Individuais (MEI) ou possuindo outras fontes de renda, ainda podem ser elegíveis para o Bolsa Família, desde que estejam dentro dos critérios estabelecidos.

