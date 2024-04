PÉSSIMA notícia: brasileiros têm Bolsa Família CANCELADO em abril; veja lista

Muitos brasileiros que dependem do Bolsa Família para garantir o sustento de suas famílias estão preocupados com a possibilidade de terem seus pagamentos bloqueados neste mês de abril.

A incerteza paira sobre aqueles que aguardam ansiosamente pela confirmação do recebimento do benefício.

Mas calma, vamos esclarecer as razões por trás desses bloqueios e como você pode verificar se o seu pagamento foi liberado para este mês.

Saiba por que alguns brasileiros perderam o Bolsa Família em abril e como regularizar. Descubra como evitar bloqueios e garantir seu benefício. (Foto: divulgação).

Atualização dos dados e liberação dos pagamentos atrasados

O processo de liberação dos pagamentos do Bolsa Família de abril já teve início para as famílias que se enquadram nos critérios estabelecidos.

Para aqueles compostos por apenas uma pessoa, é necessário ter atualizado os dados cadastrais até o dia 15 de março e resolvido todas as pendências.

Essas famílias terão direito não só ao pagamento normal, mas também às parcelas que eventualmente ficaram retidas.

Razões comuns para o bloqueio do Bolsa Família

Entretanto, cerca de um milhão de famílias tiveram seus pagamentos bloqueados devido a diversas razões.

Entre os motivos mais comuns estão problemas no cadastro, irregularidades no CPF de algum membro da família, suspeitas de óbito ou o não cumprimento das condições estabelecidas pelo programa.

Como verificar e regularizar a situação do Bolsa Família?

Se você fez a atualização do seu cadastro, o próximo passo é aguardar a atualização das informações no banco de dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para verificar se o seu benefício foi liberado para abril.

Para facilitar esse processo, o MDS disponibiliza um número oficial de WhatsApp (+55 61 4042-1552), onde os beneficiários podem consultar diretamente com operadores.

Quais fatores levam ao bloqueio do Bolsa Família?

De acordo com o MDS, os beneficiários com irregularidades serão notificados através do aplicativo do Bolsa Família ou da Caixa Econômica Federal (CEF).

No entanto, você também pode verificar a situação do CPF seguindo os passos a seguir:

Acesse o site da Receita Federal; Clique em “Consultar CPF”; Insira o número do documento e a data de nascimento do titular; Clique em “Consultar” para gerar o comprovante de situação cadastral do CPF.

Como regularizar o bloqueio do Bolsa Família?

Para evitar bloqueios e regularizar a situação, é fundamental atualizar os dados cadastrais. Isso pode ser feito online, através do navegador ou aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico).

Além disso, é possível realizar a atualização presencialmente em unidades da Receita Federal ou postos conveniados, como Correios, Cartórios, Banco do Brasil ou Caixa Econômica.

Para lidar com inconsistências específicas relacionadas ao CadÚnico, é necessário buscar atendimento presencial em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para regularizar a situação.

Estas medidas são essenciais para garantir a conformidade com os requisitos do programa e evitar interrupções nos pagamentos do Bolsa Família.

