NOVA oportunidade de crédito para pequenas empresas e MEIs

Na segunda-feira, dia 22, o presidente Lula assinou uma Medida Provisória (MP) visando democratizar o acesso ao crédito para pequenas empresas e Microempreendedores Individuais (MEIs).

Em um discurso no Palácio do Planalto, Lula destacou a importância de reduzir a concentração de renda e fortalecer a classe média.

Conheça o Programa Acredita: democratização do crédito para pequenas empresas e MEIs. Parcerias estratégicas e benefícios para o crescimento econômico do Brasil. (Foto: divulgação).

Foco no crescimento econômico e na classe média

O Programa Acredita, lançado pelo governo federal, tem como objetivo impulsionar o crescimento econômico do Brasil.

A MP assinada pelo presidente Lula busca democratizar o sistema financeiro, oferecendo oportunidades para micro e pequenos negócios, bem como para os MEIs.

Aproveite e confira: Trabalhou de carteira assinada em 2022? R$ 1,4 MIL te esperam

Parcerias estratégicas e quatro eixos de atuação

O Acredita é resultado de uma parceria entre diversos órgãos governamentais e entidades, como:

Ministério da Fazenda;

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); e

Banco do Brasil (BB).

O programa está estruturado em quatro eixos principais:

Acredita no Primeiro Passo: Destinado ao microcrédito para pessoas cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Acredita no Seu Negócio: Voltado para a recuperação de micro e pequenos negócios. Acredita no Crédito Imobiliário: Direcionado aos setores imobiliário e da construção civil. Acredita no Brasil Sustentável: Objetiva incentivar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país.

Procred 360: apoio especial para microempresas e MEIs

Dentro do Programa Acredita, destaca-se o Procred 360, uma ferramenta que oferece condições especiais para microempresas e MEIs com faturamento anual de até R$ 360 mil.

O Fundo Garantidor de Operações torna viáveis taxas de empréstimo fixadas em 5% ao ano, além da possibilidade do pagamento de juros no período de carência, facilitando o equilíbrio das contas para os tomadores de crédito.

Impacto na vida dos empreendedores

O Programa Acredita já está transformando a realidade de empreendedores em todo o país. Maria Francilene, uma empreendedora cearense, ressalta a importância do apoio do governo federal para o crescimento de seu pequeno negócio.

Já Antônia Cleide dos Santos, oriunda do sertão do Ceará, encontrou no MEI a oportunidade de estabelecer-se em Brasília e sonha em criar mais oportunidades de emprego.

Perspectivas para o futuro

O presidente da MRV Engenharia, Rubens Menin, destaca o potencial transformador do Programa Acredita, fazendo uma analogia com o impacto do Minha Casa Minha Vida.

Ele ressalta a importância de programas como esse diante dos altos juros praticados no Brasil, evidenciando o compromisso de todos os envolvidos com o desenvolvimento do país.

O Programa Acredita representa um passo significativo em direção à democratização do acesso ao crédito no Brasil.

Com parcerias estratégicas, foco na classe média e medidas específicas para impulsionar diversos setores da economia, o programa promete gerar impactos positivos e duradouros para o país e seus empreendedores.

Saiba também: CONFIRMADO bônus de R$ 800 do Bolsa Família; o que fazer para receber?