CONFIRMADO bônus de R$ 800 do Bolsa Família; o que fazer para receber?

O programa Bolsa Família, uma iniciativa crucial do Governo Federal, continua a ser um pilar de suporte para aproximadamente 4,2 milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade.

Este ano, as notícias são ainda melhores para os beneficiários: o programa agora oferece um bônus que pode elevar o valor recebido para até R$ 800, dependendo de critérios específicos relacionados à composição familiar.

Quem pode receber o bônus de R$ 800?

Para se qualificar para o valor máximo do benefício, as famílias precisam atender a várias condições:

Presença de crianças na primeira infância: Famílias com crianças de até 6 anos recebem um benefício adicional de R$ 150 por criança.

Adolescentes até 18 anos, gestantes e lactantes: Um adicional de R$ 50 é concedido por cada adolescente, gestante ou lactante, ampliando o apoio financeiro.

Esses complementos são adicionados ao benefício-base, que garante um mínimo de R$ 600. Essa estrutura flexível visa atender as necessidades variadas das famílias beneficiadas, ajustando o apoio financeiro de acordo com o número e a condição dos dependentes.

Garanta o recebimento do benefício

O primeiro passo para assegurar o recebimento do Bolsa Família é garantir que todos os dados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) estejam atualizados.

É essencial que as famílias inscritas revisem e atualizem suas informações regularmente, especialmente se houver mudanças na composição familiar ou na faixa de renda.

Calendário do Bolsa Família para abril de 2024

Este mês, o pagamento dos benefícios seguirá o calendário baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários:

NIS final 1: pagamento em 17 de abril

NIS final 2: pagamento em 18 de abril

NIS final 3: pagamento em 19 de abril

NIS final 4: pagamento em 20 de abril

NIS final 5: pagamento em 23 de abril

NIS final 6: pagamento em 24 de abril

NIS final 7: pagamento em 25 de abril

NIS final 8: pagamento em 26 de abril

NIS final 9: pagamento em 27 de abril

: pagamento em 27 de abril NIS final 0: pagamento em 30 de abril

Os beneficiários podem realizar a movimentação dos valores através do aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS, facilitando o acesso aos recursos financeiros de forma segura e conveniente.

Essas atualizações no Bolsa Família refletem o compromisso contínuo do governo em apoiar as famílias mais necessitadas, garantindo que o auxílio financeiro seja suficiente para cobrir as necessidades básicas e promover uma melhor qualidade de vida.

