Governo libera PIX de R$ 102 para beneficiários do Bolsa Família que estão na lista

A partir desta quarta-feira (17), a Caixa Econômica Federal começa a liberar os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás referentes ao mês de abril. A medida visa facilitar o acesso dos beneficiários a esses suportes financeiros, crucial especialmente diante dos desafios econômicos atuais enfrentados pelo país.

Planejamento do Calendário de Pagamentos

O calendário de pagamentos foi meticulosamente organizado para excluir os finais de semana, proporcionando uma distribuição dos recursos de forma eficaz e ordenada. Os pagamentos iniciarão pelos beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1, com o processo continuando sequencialmente até aqueles cujo NIS termina em 0, no último dia do mês. A programação é a seguinte:

17 de abril : Pagamento para NIS final 1

: Pagamento para NIS final 1 18 de abril : Pagamento para NIS final 2

: Pagamento para NIS final 2 19 de abril : Pagamento para NIS final 3

: Pagamento para NIS final 3 22 de abril : Pagamento para NIS final 4

: Pagamento para NIS final 4 23 de abril : Pagamento para NIS final 5

: Pagamento para NIS final 5 24 de abril : Pagamento para NIS final 6

: Pagamento para NIS final 6 25 de abril : Pagamento para NIS final 7

: Pagamento para NIS final 7 26 de abril : Pagamento para NIS final 8

: Pagamento para NIS final 8 29 de abril : Pagamento para NIS final 9

: Pagamento para NIS final 9 30 de abril: Pagamento para NIS final 0

Impacto e importância do Auxílio Gás

O Auxílio Gás é destinado a oferecer um alívio no orçamento das famílias brasileiras ao compensar o custo do botijão de gás de 13 quilos. Em abril, o valor do benefício é de R$ 102, ajustado conforme a média nacional de preços, variável ao longo do ano. Este suporte é pago bimestralmente e é uma resposta do governo federal ao aumento dos preços do gás de cozinha, beneficiando mais de 5,5 milhões de famílias em todo o país.

Utilização do Caixa Tem para acesso aos benefícios

A Caixa também promove o uso do aplicativo Caixa Tem como uma ferramenta essencial para acessar o Bolsa Família e o Auxílio Gás. O aplicativo permite a realização de saques, compras e transferências, facilitando a vida dos beneficiários ao evitar deslocamentos desnecessários às agências bancárias.

O Caixa Tem representa um avanço na inclusão digital e financeira, proporcionando maior comodidade e segurança na gestão desses benefícios.

Perspectivas futuras

Este planejamento cuidadoso dos pagamentos demonstra o comprometimento do governo em assegurar que os auxílios cheguem eficientemente a quem realmente precisa. A distribuição ordenada ao longo do mês permite que os beneficiários se organizem melhor para receber seus recursos sem pressa e com toda a segurança necessária.

A continuidade dessas medidas é essencial para garantir que os impactos dos desafios econômicos sejam mitigados para as famílias mais vulneráveis do Brasil. Este mês de pagamentos reforça a importância da manutenção de programas sociais robustos que apoiam a população na superação de períodos de instabilidade econômica.

