Governo anuncia AUMENTO de R$ 800 do Bolsa Família; veja como receber HOJE (20/04)

O ano de 2024 é marcado por uma transformação significativa no programa Bolsa Família no Brasil, com o aumento do valor do benefício e a expansão dos auxílios relacionados, prometendo um impacto substancial na vida de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O valor máximo do benefício agora pode chegar a R$ 800, representando um avanço crucial na luta contra a pobreza e no fomento ao bem-estar social.

Governo anuncia AUMENTO de R$ 800 do Bolsa Família; veja como receber HOJE (1804) | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Detalhes da reestruturação

O governo federal, visando melhorar a qualidade de vida das famílias economicamente desfavorecidas, reestruturou o Bolsa Família para oferecer não apenas um valor base melhorado, mas também benefícios adicionais focados na primeira infância e em outras necessidades específicas das famílias:

Parcela Regular : Cada beneficiário recebe um valor base de R$ 600.

: Cada beneficiário recebe um valor base de R$ 600. Benefício Primeira Infância : Famílias com crianças até 6 anos recebem adicional de R$ 150.

: Famílias com crianças até 6 anos recebem adicional de R$ 150. Benefício Variável Familiar: Um suplemento de R$ 50 é oferecido por criança/adolescente entre 7 a 18 anos, além de gestantes e nutrizes.

Não deixe de conferir: Novo Valor De R$ 35 Do Bolsa Família; Quem Recebe?

Elegibilidade e transparência

A atualização dos critérios de elegibilidade prioriza a justiça social, assegurando que o auxílio seja direcionado para quem realmente necessita. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social desempenha um papel crucial na revisão da lista de beneficiários, garantindo uma distribuição eficaz e transparente do benefício.

Logística de pagamento

Para garantir um processo de pagamento ordenado, o governo divulgou o calendário do Bolsa Família para abril de 2024, organizado pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

NIS final 1 : 17 de abril

: 17 de abril NIS final 2 : 18 de abril

: 18 de abril NIS final 3 : 19 de abril

: 19 de abril NIS final 4 : 22 de abril

: 22 de abril NIS final 5 : 23 de abril

: 23 de abril NIS final 6 : 24 de abril

: 24 de abril NIS final 7 : 25 de abril

: 25 de abril NIS final 8 : 26 de abril

: 26 de abril NIS final 9 : 29 de abril

: 29 de abril NIS final 0: 30 de abril

Beneficiários podem realizar o saque sem cartão através do aplicativo Caixa Tem, gerando um código de saque válido por uma hora, que pode ser utilizado em caixas eletrônicos, lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

Em uma iniciativa pioneira, o pagamento do Bolsa Família será antecipado em várias cidades dos estados da Bahia, Acre, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Roraima, proporcionando auxílio imediato às famílias que enfrentam maiores dificuldades.

Como desbloquear o cartão Bolsa Família

Para desbloquear o cartão do Bolsa Família, beneficiários devem:

Ligar para 0800 726 0207, escolher a opção 5 e, em seguida, a opção 2. Informar o NIS e documentos de identificação pessoal. Visitar uma agência ou lotérica com documento de identidade e o cartão para completar o desbloqueio.

Impacto do reajuste

O reajuste no Bolsa Família em 2024 é um marco na política social do Brasil, oferecendo um caminho de esperança e dignidade para muitas famílias. A ampliação do valor e dos benefícios reflete um compromisso renovado com a inclusão social e a igualdade de oportunidades, essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

A reestruturação do Bolsa Família em 2024 não apenas alivia o orçamento doméstico das famílias beneficiadas mas também garante acesso a recursos essenciais que promovem a saúde e o desenvolvimento infantil, reafirmando a importância de redes de suporte social robustas, especialmente em tempos de dificuldades econômicas. Este ajuste no programa é um passo vital em direção a um futuro mais promissor para as famílias em vulnerabilidade social no Brasil.

Não deixe de conferir: Comunicado Sobre Suspensão Do Bolsa Família; Entenda