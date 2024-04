A Nubank, reconhecida por suas inovadoras soluções bancárias digitais, introduziu uma nova funcionalidade que permite aos usuários adicionar saldo à sua conta Nubank utilizando o limite disponível no cartão de crédito. Esta opção pode ser particularmente útil para quem precisa de dinheiro imediato mas prefere não realizar um empréstimo convencional.

Agora é possível ADICIONAR saldo na conta Nubank usando o cartão de crédito | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Funcionamento da nova facilidade

Através do aplicativo Nubank, os clientes têm a possibilidade de converter parte do limite do seu cartão de crédito em dinheiro na conta corrente. Este processo é feito de maneira prática e pode ser parcelado em até 12 vezes, com juros de aproximadamente 8,5% ao mês.

Passo a passo para adicionar saldo com o limite do cartão

Veja o passo a passo abaixo

Acesso ao Aplicativo

Inicie o aplicativo Nubank e vá para a aba do Cartão de Crédito.

Utilizando a Função “Passa tudo no crédito”:

Selecione a opção “Passa tudo no crédito”. Serão apresentadas múltiplas opções relacionadas ao uso do seu limite de crédito.

Adicionar Saldo na Conta

Escolha “Adicionar saldo na conta”. Na tela seguinte, defina o valor do limite que deseja transformar em saldo e o número de parcelas para o pagamento.

Confirmação

Confirme a operação. O valor escolhido será automaticamente depositado em sua conta Nubank.

Observações Importantes

Esta funcionalidade está sendo disponibilizada gradualmente. Portanto, é importante verificar regularmente o aplicativo para saber quando ela estará acessível para você.

Os juros e impostos são aplicados de forma única por transferência, diferentemente de outras transações como o Pix, onde são cobrados a cada movimentação.

Considerações financeiras

A Nubank oferece a possibilidade de antecipar o pagamento das parcelas, o que pode resultar em descontos nos juros. Esta é uma opção a considerar para reduzir o custo total da operação. É crucial avaliar se a adição de saldo mediante o limite do cartão compensa, especialmente devido às taxas e juros envolvidos. Sempre analise os custos adicionais e compare com outras formas de crédito disponíveis.

Perguntas frequentes relacionadas

Cancelamento ou Bloqueio de Cartão Nubank : Caso necessite cancelar ou bloquear seu cartão, isso pode ser realizado diretamente no aplicativo, acessando as configurações do cartão.

: Caso necessite cancelar ou bloquear seu cartão, isso pode ser realizado diretamente no aplicativo, acessando as configurações do cartão. Segurança do Pagamento por Aproximação : As transações por aproximação são seguras e protegidas por múltiplas camadas de segurança bancária.

: As transações por aproximação são seguras e protegidas por múltiplas camadas de segurança bancária. Receber Dinheiro do Exterior via Nubank: O Nubank permite receber transferências internacionais diretamente na conta, facilitando o acesso a fundos de outros países.

Fique atento a este detalhe

A habilidade de converter limite de crédito em saldo de conta corrente é mais uma das facilidades oferecidas pelo Nubank, proporcionando aos seus clientes uma alternativa flexível e potencialmente menos onerosa comparada a empréstimos tradicionais.

Contudo, é essencial que os usuários façam um planejamento cuidadoso e considerem todos os custos envolvidos antes de optar por essa modalidade de crédito. Esta funcionalidade evidencia o compromisso do Nubank em continuar oferecendo soluções práticas que atendem às necessidades de seus clientes de forma inovadora e segura.

