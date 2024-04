Plano para investir poucos reais e garantir mais de R$ 100 mil n Nubank

Você já ouviu falar no Seguro Auto Nubank? Trata-se de uma oferta da fintech que visa simplificar a proteção veicular para seus clientes.

Desenvolvido em parceria com a Usebens, o serviço oferece planos a partir de R$ 57, coberturas personalizáveis e assistência 24 horas.

Seu objetivo principal é oferecer segurança contra uma variedade de incidentes, como roubo, furto e incêndio, ao mesmo tempo em que simplifica o processo de contratação. Saiba mais a seguir.

Quem pode contratar o Seguro Auto Nubank?

Para adquirir o seguro de automóvel do Nubank, é necessário ser cliente ativo da instituição, ter mais de 18 anos e ser o proprietário e principal condutor do veículo.

Além disso, o uso do carro deve ser estritamente pessoal, excluindo atividades remuneradas, como motorista de aplicativo.

Coberturas e benefícios

O Seguro Auto Nubank oferece cobertura contra roubo, furto e incêndio, com indenização baseada na Tabela Fipe.

Além disso, os clientes têm acesso a assistência 24 horas, incluindo serviços como guincho, suporte para problemas elétricos e auxílio de chaveiro.

O seguro pode ser personalizado com coberturas adicionais, como proteção contra colisão, eventos naturais e danos a terceiros, além de proteção para vidros e faróis.

Vale a pena contratar o Seguro Auto Nubank?

O Seguro Auto Nubank oferece uma série de benefícios atraentes, como acessibilidade e transparência nos preços.

No entanto, é importante considerar as restrições, como a não cobertura para carros com mais de 12 anos de fabricação e valores acima de R$ 150 mil.

A decisão de contratação deve levar em conta as necessidades individuais do cliente e a adequação das condições oferecidas.

Como contratar o Seguro Auto Nubank?

A contratação do seguro Nu Auto é realizada diretamente pelo aplicativo da fintech. Os interessados devem acessar a seção de seguros, inserir os detalhes do veículo e selecionar as coberturas desejadas.

A solicitação será avaliada pela Usebens, parceira do Nubank, e o cliente será orientado sobre os próximos passos, incluindo a vistoria digital necessária para a aprovação do veículo.

Outros seguros oferecidos pelo Nubank

Além do Seguro Auto, o Nubank oferece opções de seguro para celulares, residências e vida.

O Seguro Celular protege contra furtos, roubos e danos acidentais, enquanto o Seguro Residencial oferece cobertura completa, incluindo assistência emergencial 24 horas.

Já o Seguro de Vida garante o pagamento da quantia contratada em caso de falecimento do titular, além de assistência funeral e coberturas adicionais.

