Passagens de avião a partir de R$ 153, confira como adquirir

Estamos há pouco menos de duas semanas do Dia das Mães, que em 2024 acontece no próximo dia 12 de maio. E neste ano, que tal presentar sua mãe com uma experiência única: uma viagem inesquecível?

A Gol Linhas Aéreas está oferecendo passagens promocionais para destinos nacionais e internacionais, a partir de preços super atrativos.

Preparado para conferir as informações detalhadas sobre essas oportunidades imperdíveis? Então, siga a leitura.

Surpreenda sua mãe com uma viagem inesquecível! Passagens promocionais da Gol para o Dia das Mães, com destinos a partir de R$ 153. (Foto: divulgação).

Gol libera passagens por a partir de R$ 153

Para aqueles que desejam presentear suas mães com uma viagem dentro do Brasil, a Gol está oferecendo passagens a partir de R$ 153,82 o trecho, com taxa de embarque inclusa.

Essas ofertas são válidas para voos que acontecerão entre maio e junho de 2024.

Destinos internacionais a partir de R$ 1.055

Se sua ideia é proporcionar uma viagem internacional para sua mãe, também há opções irresistíveis. Os destinos internacionais oferecidos pela Gol têm passagens a partir de R$ 1.055, ida e volta já com taxas.

Essa promoção é válida para viagens até agosto de 2024.

Como acontecerá a promoção Gol?

As passagens nacionais estão disponíveis para diversos trechos, incluindo Manaus (AM) para Santarém (PA) a partir de R$ 152,02, e Rio de Janeiro (Galeão) para São José dos Campos (SP) a partir de R$ 153,82. Confira outras opções de trechos e preços abaixo: São Paulo (Congonhas) ⇔ Londrina (PR) – a partir de R$ 154,10 Belém (PA) ⇔ Santarém (PA) – a partir de R$ 159,49 Araçatuba (SP) ⇔ São Paulo (Congonhas) – a partir de R$ 164,10 São Paulo (Congonhas) ⇔ Ribeirão Preto (SP) – a partir de R$ 165,10 São Paulo (Congonhas) ⇔ Curitiba (PR) – a partir de R$ 201,10 São Paulo (Congonhas) ⇔ Rio de Janeiro (Santos Dumont) – a partir de R$ 211,90

Já para os voos internacionais, há opções como São Paulo (SP) para Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) por R$ 1.055, e Florianópolis (SC) para Buenos Aires (Aeroparque) por R$ 1.254. Confira outras opções de trechos e preços abaixo: Florianópolis (SC) ⇔ Buenos Aires (Ezeiza) – por R$ 1.254,00 Rio de Janeiro (RJ) ⇔ Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) – por R$ 1.277,00 São Paulo (SP) ⇔ Assunção (Paraguai) – por R$ 1.313,00 Rio de Janeiro (RJ) ⇔ Buenos Aires (Ezeiza) – por R$ 1.509,00 São Paulo (SP) ⇔ Buenos Aires (Aeroparque) – por R$ 1.561,00



Condições de pagamento

A Gol oferece condições facilitadas de pagamento para tornar essa viagem ainda mais acessível.

Você pode parcelar sua compra em até 12 vezes sem juros nos cartões Mastercard (parcela mínima de R$ 70) ou em até 9 vezes sem juros nas bandeiras Visa, American Express, Diners, Elo, Hipercard e JCB.

Como comprar?

Essas ofertas são exclusivas para compras realizadas através do website, app, agências de viagem e lojas VoeGol. Lembre-se de que a promoção não é válida para compras em lojas de aeroportos.

Não perca essa oportunidade de proporcionar à sua mãe uma experiência única e marcante neste Dia das Mães! Garanta já sua passagem e faça desse momento uma lembrança inesquecível para ambos.

