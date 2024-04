Emissão de RG gratuita: veja quem pode usufruir de benefício

Desde janeiro de 2024, os estados brasileiros começaram a emitir a nova versão do RG, agora chamada de Carteira Nacional de Identificação (CNI). A grande novidade é que esta versão modernizada do documento não apenas integra mais informações, mas também é oferecida gratuitamente. Entenda quem pode usufruir desse benefício e como proceder para obter seu documento sem custos.

Emita seu novo RG gratuitamente! Confira quem pode solicitar a Carteira Nacional de Identificação sem custos e veja os estados participantes. (Foto divulgação)

Quem pode emitir o novo RG gratuitamente?

A partir de 2024, uma nova era para a identificação civil no Brasil começa com a introdução da Carteira Nacional de Identificação (CNI), substituindo o tradicional RG. Esta atualização não só moderniza a maneira como as identidades são registradas e utilizadas, mas também oferece a emissão gratuita para facilitar o acesso de todos os cidadãos.

Se você está se perguntando quem tem direito a esse benefício e como pode emitir seu novo RG sem custo, este guia proporcionará todas as informações necessárias para que você não perca essa oportunidade.

A emissão gratuita do novo RG, ou CNI, está disponível para todos os cidadãos brasileiros nos estados onde o novo documento já está sendo implementado.

Todos têm direito à primeira via ou à renovação gratuita do RG, independentemente da renda. Isso facilita o acesso a um documento mais seguro e integrado, promovendo a inclusão e a modernização na identificação civil nacional.

Situações que permitem a emissão gratuita

Perda, roubo ou furto do documento:

Rasuras ou danos ao documento antigo:

Mudança de nome ou inclusão de sobrenome:

Documento vencido:

Desejo pessoal:

Onde e como emitir o novo RG gratuito?

Para emitir o novo RG gratuitamente, os cidadãos devem se dirigir ao órgão emissor de documentos de seu estado. Atualmente, a CNI já está disponível nos seguintes locais: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, e Tocantins.

Benefícios do novo RG

O novo RG não apenas unifica diversas informações em um único documento, mas também oferece versões física e digital, disponível através de um aplicativo. Além do CPF, que agora é o número único de identificação, o cidadão pode optar por incluir outros dados no mesmo documento, tais como:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Número de Identificação Social (NIS);

Cartão Nacional de Saúde;

Título Militar e Carteira de Trabalho;

Carteira de vacinação;

Título de eleitor.

Essa integração proporciona uma maior comodidade e segurança, reduzindo a necessidade de múltiplos documentos físicos e facilitando a vida do cidadão em diversas situações cotidianas.

