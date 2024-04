O Registro Geral (RG) constitui-se como um dos documentos de identificação mais importantes para os cidadãos brasileiros, exercendo papel crucial em diversos âmbitos da vida civil. Desde a abertura de contas bancárias até a inscrição em instituições educacionais e a obtenção de benefícios sociais, o RG é indispensável.

Recentemente, o Brasil testemunhou a introdução de uma versão modernizada deste documento, destinada a aprimorar a segurança e facilitar o uso por parte dos cidadãos.

Aviso URGENTE para quem ainda não tirou o NOVO RG | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Modernização e segurança: o novo RG

A introdução do novo RG representa um avanço significativo em termos de segurança e praticidade. Este documento incorpora tecnologias avançadas para prevenir fraudes e falsificações, garantindo maior proteção à identidade dos cidadãos brasileiros. Antes de proceder à solicitação do novo RG, é essencial preparar-se adequadamente, reunindo todos os documentos necessários para o processo.

Documentação necessária

Para solicitar o novo RG, os seguintes documentos são geralmente requeridos:

Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);

(original e cópia); RG antigo , caso possua (original e cópia);

, caso possua (original e cópia); CPF (Cadastro de Pessoa Física) – pode constar no RG antigo;

(Cadastro de Pessoa Física) – pode constar no RG antigo; Comprovante de Residência recente (original e cópia).

Adicionalmente, é recomendado verificar junto ao órgão emissor no seu estado a necessidade de documentos adicionais, como comprovante de pagamento da taxa de emissão ou certidão de quitação eleitoral.

Não deixe de conferir: Como será a regulação das redes sociais defendida pelo governo?

Agendamento e atendimento

A emissão do novo RG requer um agendamento prévio na maioria dos estados. Esse agendamento pode ser realizado online, através do site oficial do órgão responsável pela emissão de identidade do estado, ou por telefone. O agendamento antecipado é crucial, especialmente em regiões com alta demanda, para assegurar a disponibilidade de vagas.

No dia agendado para o atendimento, é importante chegar preparado, com todos os documentos requeridos. O processo incluirá o preenchimento de um formulário com dados pessoais, a coleta de dados biométricos, como impressões digitais, e a captura de uma fotografia para o documento.

Coleta de dados e emissão

Durante o atendimento, a coleta de dados biométricos e a fotografia são etapas fundamentais para assegurar a singularidade e segurança do novo documento. Após essa etapa, o pedido do novo RG será processado, com um prazo médio de emissão que pode variar entre 10 a 15 dias úteis, dependendo da demanda e da região.

Retirada e observações finais

Ao ser informado de que o novo RG está pronto, o cidadão deverá proceder à retirada do documento no mesmo local onde realizou o pedido. É essencial levar um documento de identificação com foto para a retirada. Para menores de idade, a presença dos pais ou responsáveis legais é obrigatória. Em alguns casos, pode ser necessário apresentar documentos adicionais, portanto, é recomendável verificar previamente as exigências específicas do órgão emissor do seu estado.

A modernização do RG no Brasil é um passo importante na direção de uma maior segurança identitária e conveniência para os cidadãos. Ao seguir corretamente os procedimentos de solicitação, os brasileiros podem se beneficiar plenamente das inovações que o novo RG oferece.

Veja mais sobre: É isso o que acontece com quem NÃO posta nada nas redes sociais