CadÚnico: se você não tem, perde a chance de receber 10 benefícios

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) representa um mecanismo essencial implementado pelo Governo Federal, atuando como um facilitador para que cidadãos brasileiros de baixa renda possam acessar uma vasta gama de programas sociais.

Essa iniciativa visa integrar as famílias brasileiras em uma rede de proteção e assistência, garantindo acesso a direitos básicos e melhorando sua qualidade de vida.

Processo de inscrição no cadÚnico

Para participar do CadÚnico, as famílias devem se dirigir a um Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) em sua localidade, portando documentos como CPF ou título de eleitor do responsável familiar, além de documentos de identificação de todos os membros da família.

Esse cadastro é voltado para famílias com rendimento de até meio salário mínimo por pessoa ou aquelas cuja renda total não ultrapasse três salários mínimos. A inscrição no CadÚnico abre portas para uma série de benefícios sociais focados em educação, saúde, alimentação, suporte com contas de energia, habitação, entre outros.

Principais programas acessíveis através do cadÚnico

O CadÚnico é a chave para acessar programas sociais de grande impacto. Entre eles, o Bolsa Família se destaca como o maior, com investimentos que superam os R$ 34 bilhões anualmente.

Outro benefício crítico é o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, que proporciona um salário mínimo mensal aos elegíveis. Até dezembro de 2023, mais de 5,5 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo BPC.

Além destes, programas como Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), Carteira do Idoso, Passe Livre para Pessoas com Deficiência, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), isenções em taxas de ENEM e concursos públicos, Programa Brasil Alfabetizado,

Água para Todos, e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) são exemplos significativos de como o CadÚnico atua como um vetor de transformação social, assegurando direitos e promovendo inclusão.

O Cadastro Único para Programas Sociais é uma ferramenta poderosa na luta contra a desigualdade social no Brasil, possibilitando que milhões de brasileiros tenham acesso a programas que podem melhorar significativamente suas vidas.

Através do CadÚnico, o Governo Federal não apenas oferece suporte financeiro, mas também promove inclusão social e acessibilidade a serviços fundamentais, marcando um passo importante na direção de uma sociedade mais justa e igualitária.

