Forbes anuncia as 10 pessoas mais ricas do mundo em abril

Bernard Arnault, CEO e presidente da LVMH, detém o título de pessoa mais rica do mundo em abril de 2024, com uma impressionante fortuna de US$ 226,6 bilhões.

Sua ascensão ao topo é impulsionada pelo excepcional desempenho das ações de seu grupo LVMH, que inclui marcas de renome como Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon e Sephora.

Arnault tem dominado a lista dos mais ricos desde fevereiro, superando até mesmo figuras proeminentes como Elon Musk e Jeff Bezos.

Descubra as últimas notícias sobre os bilionários mais ricos do mundo em abril de 2024 e como suas fortunas continuam a crescer. (Foto: Divulgação).

Disputa acirrada pelo segundo lugar entre Bezos e Musk

Enquanto Arnault mantém sua posição de destaque, a briga pelo segundo lugar tem sido intensa entre dois gigantes empresariais: Jeff Bezos, da Amazon, e Elon Musk, da Tesla e SpaceX.

Antes do início das negociações de ações em 1º de abril, Bezos ocupa o segundo lugar, com uma fortuna estimada em cerca de US$ 198 bilhões, enquanto Musk está logo atrás, com uma diferença de US$ 3 bilhões.

O desempenho das ações da Tesla tem sido um fator crucial para a posição de Musk, embora a empresa tenha enfrentado desafios recentes com quedas significativas nos preços das ações.

Confira: Aviso: estes empregos devem desaparecer em breve

Movimentações notáveis entre os bilionários

Ao longo dos últimos meses, temos observado movimentações notáveis entre os bilionários mais ricos do mundo.

Destaca-se o crescimento da fortuna de Larry Ellison, cofundador da Oracle, que viu um aumento de quase US$ 16 bilhões devido ao valor das ações da gigante de software.

Além disso, Sergey Brin, cofundador do Google, recuperou seu lugar no top 10, impulsionado por um aumento de 10% no preço das ações da Alphabet.

As 10 pessoas mais ricas do mundo

Bernard Arnault e família Patrimônio líquido: US$ 226,6 bilhões Fonte da Riqueza: LVMH Idade: 74 Cidadania: França Jeff Bezos Patrimônio líquido: US$ 198,4 bilhões Fonte da Riqueza: Amazon Idade: 59 Cidadania: EUA Elon Musk Patrimônio líquido: US$ 195,3 bilhões Fonte da Riqueza: Tesla, SpaceX, X Idade: 52 Cidadania: EUA Mark Zuckerberg Patrimônio líquido: US$ 170,3 bilhões Fonte da Riqueza: Facebook (Meta Platforms) Idade: 39 Cidadania: EUA Larry Ellison Patrimônio líquido: US$ 155,2 bilhões Fonte da Riqueza: Oracle Idade: 79 Cidadania: EUA Warren Buffett Patrimônio líquido: US$ 138,6 bilhões Fonte da Riqueza: Berkshire Hathaway Idade: 93 Cidadania: EUA Bill Gates Patrimônio líquido: US$ 131,3 bilhões Fonte da Riqueza: Microsoft Idade: 68 Cidadania: EUA Larry Page Patrimônio líquido: US$ 126 bilhões Fonte da Riqueza: Google (Alphabet) Idade: 50 Cidadania: EUA Steve Ballmer Patrimônio líquido: US$ 124,5 bilhões Fonte da Riqueza: Microsoft Idade: 67 Cidadania: EUA Sergey Brin Patrimônio líquido: US$ 121,1 bilhões Fonte da Riqueza: Google (Alphabet) Idade: 50 Cidadania: EUA

Em resumo, o cenário dos bilionários em abril de 2024 continua a ser marcado por intensas disputas, movimentações significativas e um crescimento impressionante nas fortunas de alguns dos mais poderosos magnatas do mundo dos negócios.

O total acumulado do seleto grupo ultrapassa a marca de US$ 1,59 trilhão, refletindo uma tendência de enriquecimento contínuo entre os mais ricos.

Saiba também: Cidade da Itália pode sumir; foi construída sobre dois vulcões