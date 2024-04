Recentemente, o Nubank lançou o Ultravioleta, um cartão de crédito que combina design sofisticado com funcionalidades avançadas. Feito de metal, este produto não só eleva a estética, mas também promete revolucionar as interações financeiras dos usuários através de seu sistema de cashback e outras vantagens exclusivas.

A questão que se impõe é: o Ultravioleta cumpre todas as expectativas e é adequado para todos os tipos de usuários? Vamos explorar suas características para descobrir.

Nubank libera NOVO CARTÃO para clientes e surpreende a todos com este detalhe | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Características inovadoras do Nubank ultravioleta

O principal destaque do Nubank Ultravioleta é seu sistema de cashback, onde 1% do valor de cada compra é retornado ao cliente de forma ilimitada e acumulativa, com o potencial de rendimento a 200% do CDI. Este benefício não apenas retorna o dinheiro das suas compras, mas também permite que esse valor cresça ao longo do tempo, diferenciando-o significativamente de outras ofertas no mercado.

Vantagens exclusivas do Cartão ultravioleta

Não há cobrança em tags de pedágio e estacionamento, facilitando o gerenciamento desses gastos pelo aplicativo.

Acesso gratuito ao Rappi Prime, proporcionando vantagens adicionais em entregas e serviços.

Atendimento exclusivo 24 horas por dia, garantindo suporte contínuo ao cliente.

Possibilidade de estender os benefícios para até quatro familiares, ampliando a utilidade do cartão dentro do grupo familiar.

Saques ilimitados na rede 24 horas sem custos adicionais, oferecendo maior flexibilidade e acessibilidade.

Inclui acesso a salas VIP em aeroportos e assistência completa em viagens, elevando a experiência de usuários frequentes.

Como solicitar o Nubank ultravioleta

Não existe uma renda mínima específica para aplicar ao Nubank Ultravioleta; no entanto, o Nubank realiza análises de crédito para determinar a elegibilidade. Manter um bom relacionamento financeiro com o Nubank e acompanhar atualizações no aplicativo aumentam as chances de aprovação. A solicitação pode ser feita facilmente através do aplicativo, seguindo estes passos simples para usuários de Android e iOS:

Abra o aplicativo Nubank e toque em “Começar”.

Insira seu CPF e continue, seguido pelo seu e-mail e dados pessoais.

Aceite a política de privacidade para finalizar a criação da conta.

Custos e anuidade

O Nubank Ultravioleta possui uma anuidade de R$ 588, mas oferece isenção para usuários que gastam mais de R$ 5 mil por mês ou possuem investimentos a partir de R$ 50 mil no Nubank ou NuInvest. Esta política de isenção torna o Ultravioleta uma opção econômica para usuários de alto gasto ou investidores com o banco.

O Nubank ultravioleta é o cartão certo para você?

O Nubank Ultravioleta não apenas oferece um retorno financeiro atrativo através do cashback, mas também uma série de isenções e benefícios que podem ser cruciais dependendo do seu perfil de consumo e necessidades financeiras.

Compará-lo com outras ofertas no mercado é essencial para uma decisão informada. Se os seus hábitos de gasto e perfil de investimento alinham-se às condições de isenção e benefícios do Ultravioleta, ele certamente é uma opção vantajosa.

Inovações como o Ultravioleta definem novos padrões em conveniência e retorno financeiro, estabelecendo o Nubank ainda mais como um líder no ecossistema financeiro atual. Avaliar cuidadosamente se você se encaixa no perfil de consumidor ideal para este cartão é crucial, mas para muitos, o Ultravioleta pode representar a escolha perfeita, combinando estilo, funcionalidade e benefícios exclusivos.

