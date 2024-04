Com as eleições municipais de 2024 se aproximando, é crucial que todos os eleitores estejam com suas situações regularizadas e possuam acesso ao seu título de eleitor.

Para aqueles que perderam o documento físico, existem métodos práticos para recuperar a segunda via através do portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pelo uso do aplicativo e-Título, especialmente se já possuírem a biometria cadastrada.

Perdeu o título de eleitor Saiba o que fazer para recuperar | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Obtenção da segunda via do título de eleitor

Para imprimir a segunda via do título de eleitor, siga este passo a passo simplificado:

Acesse o portal do TSE. No menu superior, selecione “Serviços Eleitorais”. Escolha a opção “Autoatendimento eleitoral”. Clique em “Imprimir título de eleitor”. Insira as informações necessárias: número do título, CPF ou nome, data de nascimento, nome da mãe e nome do pai. Clique em “entrar”, localizado no canto inferior direito da tela.

Após completar esses passos, você poderá baixar o título em formato PDF. É importante garantir que o QR Code esteja legível na impressão para evitar problemas na hora de votar.

Uso do aplicativo e-título

O e-Título é uma ferramenta digital desenvolvida pela Justiça Eleitoral que permite aos eleitores acessar uma versão digital do título de eleitor. Para utilizar essa funcionalidade:

Baixe o aplicativo e-Título em seu dispositivo móvel. Na interface do app, selecione “Mais Opções” na barra inferior à direita. Acesse “Imprimir Título Eleitoral” para obter a segunda via digital.

Datas importantes das eleições municipais de 2024

Dia da Eleição: 6 de outubro de 2024, com um eventual segundo turno em 27 de outubro.

6 de outubro de 2024, com um eventual segundo turno em 27 de outubro. Limite para Regularização: 8 de maio de 2024 é a data limite para tirar o primeiro título ou regularizar o documento existente.

Verificação da situação eleitoral

É possível verificar a situação eleitoral através do Portal do TSE, garantindo que todas as informações estejam atualizadas e corretas antes do dia da eleição. Manter o título de eleitor regularizado é essencial para participar das eleições, onde serão eleitos os prefeitos e vereadores de cada município.

Assegurar que seu título de eleitor está atualizado e acessível é mais do que uma necessidade — é um direito que possibilita a participação ativa no processo democrático. Com as opções de recuperação e regularização disponíveis online e através de aplicativos, os eleitores podem facilmente garantir sua capacidade de votar nas próximas eleições municipais.

