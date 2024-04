Governo CONFIRMA EXTRA e libera R$ 712,00 para brasileiros do Cadastro Único HOJE (17)

O Cadastro Único (CadÚnico) é uma ferramenta essencial utilizada pelo governo brasileiro para identificar e caracterizar as famílias de baixa renda, permitindo que estas acessem diversos programas sociais destinados a melhorar suas condições de vida. Este sistema facilita o mapeamento detalhado das condições socioeconômicas dessas famílias, essencial para a implementação de políticas públicas eficazes.

Governo libera R$ 712,00 em Abril para brasileiros que estão inscritos no Cadastro Único | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como se cadastrar no CadÚnico

Podem se inscrever no Cadastro Único as famílias que possuem uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou aquelas cuja renda total não exceda três salários mínimos. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo responsável familiar, que deve ter no mínimo 16 anos e ser preferencialmente mulher, para facilitar a recepção dos benefícios.

Processo de inscrição

Para se cadastrar, o responsável deve dirigir-se a um dos postos de atendimento do CadÚnico, que pode ser encontrado em diversas localidades, incluindo os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou outros pontos disponibilizados pelas prefeituras municipais. É possível realizar um pré-cadastro através do site oficial do governo (Gov.br) ou pelo aplicativo Cadastro Único, o que agiliza o processo ao chegar ao local de atendimento.

Documentação necessária

O responsável pela família deve apresentar:

Documento de identificação com foto (RG, CNH, entre outros);

CPF;

Comprovante de residência atualizado.

Documentos dos demais membros da família

De cada membro da família, é necessário ao menos um dos seguintes documentos:

CPF ou Certidão de Nascimento (para menores de idade);

Título de eleitor ou RG, para os adultos.

Estes documentos são essenciais para confirmar as informações prestadas no cadastro e garantir a correta identificação de todos os membros da família.

Benefícios acessados via CadÚnico

Com o registro no CadÚnico, as famílias podem se qualificar para programas como:

Bolsa Família: auxílio financeiro para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza;

auxílio financeiro para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza; Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE): desconto na conta de luz para famílias de baixa renda;

desconto na conta de luz para famílias de baixa renda; Minha Casa, Minha Vida: facilita o acesso à casa própria para as famílias que necessitam;

facilita o acesso à casa própria para as famílias que necessitam; Carteira do Idoso: que permite viagens interestaduais gratuitas ou com desconto para pessoas acima de 60 anos;

que permite viagens interestaduais gratuitas ou com desconto para pessoas acima de 60 anos; ID Jovem: garantia de meia-entrada em eventos culturais e esportivos para jovens de 15 a 29 anos de famílias de baixa renda.

Importância da atualização cadastral

Para manter os benefícios e garantir a adequação às variações socioeconômicas das famílias, é crucial que o cadastro no CadÚnico seja atualizado regularmente, ao menos a cada dois anos, ou quando houver mudanças significativas na composição familiar, endereço ou condição econômica. O processo de atualização é similar ao de cadastro, exigindo a presença do responsável familiar nos pontos de atendimento com a documentação completa da família.

As famílias cadastradas podem consultar seus dados e emitir comprovantes através do site ou aplicativo do Cadastro Único, o que facilita o acesso à informação e a utilização dos serviços públicos de maneira eficiente e segura.

Consulta de dados e comprovante de cadastro

O Cadastro Único é uma porta de entrada para várias políticas públicas de assistência social, sendo fundamental que as famílias elegíveis realizem e mantenham seus cadastros atualizados. Através deste sistema, o governo pode melhor direcionar seus recursos e as famílias podem melhorar significativamente sua qualidade de vida por meio dos programas disponíveis.

