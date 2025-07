Números para classificação e rebaixamento na Série C

A Série C do Campeonato Brasileiro atingiu sua metade, com dez rodadas já realizadas e nove ainda pela frente. A competição está se aproximando de suas decisões, e cada uma das 20 equipes ainda tem 27 pontos em disputa. Todos os clubes ainda têm chances de se classificar para a segunda fase, com os oito melhores colocados avançando. Até agora, três times – Caxias, Ponte Preta e Londrina – estão livres do rebaixamento, já que quatro equipes serão rebaixadas ao final da fase.

O Caxias, atual líder da competição, demonstra um desempenho sólido, com 21 pontos e 98,1% de chance de classificar-se para a próxima fase. A Ponte Preta vem em segundo lugar, com 20 pontos e 91,2% de probabilidade de avançar. Por outro lado, a situação do Maringá FC, que ocupa a 11ª posição com 13 pontos, se torna cada vez mais preocupante após uma derrota recente para a Ponte Preta. Antes da partida, o Maringá estava em sétimo lugar e tinha 69,3% de chance de classificação; agora, essa probabilidade caiu para 46%.

A competição adotou um novo formato em 2022, onde 20 clubes disputam a primeira fase em um único grupo. Com isso, padrões de pontuação começaram a surgir, ajudando a prever quantos pontos são necessários para evitar o rebaixamento ou garantir a classificação. Historicamente, com 29 pontos, clubes como o Paysandu e o São Bernardo garantiram a classificação nos últimos dois anos. Em algumas temporadas, times puderam se salvar com pontuações mais baixas, como o Remo, que se classificou com 26 pontos.

Atualmente, o Maringá tem uma tarefa difícil pela frente, enfrentando um momento sem vitórias nos últimos seis jogos. Para garantir um lugar na próxima fase, a equipe deve somar 15 pontos dos 27 restantes, o que requer ao menos três vitórias e seis empates. No entanto, também precisam olhar para a parte de baixo da tabela. Para evitar o rebaixamento, que pode demandar uma média de 21 pontos, eles terão que conquistar pelo menos oito pontos nas nove partidas restantes, o que representa um grande desafio.

Os próximos adversários do Maringá FC incluem times como Ypiranga, Brusque e Figueirense. O time se prepara para enfrentar o Ypiranga no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no próximo domingo, 6 de outubro, às 19h, em uma partida crucial para suas aspirações na competição.