Nova série de suspense da Netflix com 6 episódios imperdíveis

Uma nova minissérie espanhola de suspense chamada Angela chega à Netflix. A produção, que estreou na Espanha em 2024, agora faz parte do catálogo do serviço de streaming no Brasil. Esta série é baseada na britânica Angela Black.

Angela apresenta uma trama intrigante e conta com um elenco renomado. Se você procura uma nova série para maratonar, essa pode ser a escolha ideal. Confira mais detalhes sobre a história antes de assistir.

Enredo da minissérie

A protagonista, que dá nome à série, aparenta ter uma vida perfeita: está casada com Gonzalo, tem duas filhas adoráveis e um lar tranquilo. No entanto, por trás dessa fachada, Angela vive um cotidiano tenso, repleto de abusos sutis e opressão. As palavras e ações de Gonzalo pesam sobre ela, criando um ambiente sufocante.

A mudança de sua rotina começa com o reencontro de Eduardo, um antigo colega de escola. Esse encontro traz à tona sentimentos de desejo e esperança que Angela não experimentava há muito tempo. Pela primeira vez, ela se sente valorizada de uma forma carinhosa, sem o medo que a acompanhava. O relacionamento evolui rapidamente, e Angela imagina uma nova vida.

Entretanto, a realidade a confronta quando sua melhor amiga, Esther, a alerta sobre os riscos que o novo vínculo pode trazer. Ao investigar mais sobre Eduardo, Angela descobre que ele também possui segredos, complicando ainda mais a situação. Agora, dividida entre duas ameaças, ela precisa decidir como proteger a si mesma e suas filhas.

Elenco da minissérie

A atriz Verónica Sánchez interpreta a protagonista Angela. Ela é conhecida por papéis em outras produções, como Sky Rojo e Os Serranos. Daniel Grao, que vive Gonzalo, também é um ator renomado, com participações em filmes e séries como Perdida e Julieta. O elenco ainda conta com Lucía Jiménez e Jaime Zatarain, que também trazem suas experiências de outras produções.

Disponibilidade

Angela já está disponível na Netflix e promete ser uma escolha empolgante para quem busca uma nova série de suspense.