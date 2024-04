Em um contexto de volatilidade econômica, programas assistenciais como o Vale Gás são essenciais para garantir que as famílias brasileiras mais vulneráveis mantenham acesso a recursos básicos.

Este auxílio, operando paralelamente a iniciativas como o Bolsa Família, é projetado para reduzir a carga financeira associada à compra de gás de cozinha, um recurso essencial para o cotidiano de muitos brasileiros.

Vale Gás 2024 ainda dá tempo! Confira o calendário e como se inscrever | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Estrutura e funcionamento do Vale Gás

O programa Vale Gás é administrado com o objetivo de proporcionar um alívio significativo no orçamento das famílias carentes. Distribuído de forma bimestral, o benefício segue um cronograma preciso que é estabelecido com base no último dígito do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Esta metodologia assegura uma ordem lógica e eficaz na distribuição dos recursos, evitando congestionamentos e desigualdades no acesso ao benefício.

Critérios de elegibilidade e beneficiários

Os beneficiários do Vale Gás incluem uma ampla faixa da população em situação de vulnerabilidade econômica, definida segundo critérios rigorosos para garantir que o auxílio chegue a quem realmente necessita. Os critérios incluem:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

para Programas Sociais do Governo Federal. Possuir renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo, ou renda total familiar de até três salários mínimos.

Ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) .

. Famílias com maior número de dependentes e aquelas chefiadas por mulheres vítimas de violência doméstica recebem prioridade no acesso ao programa.

Calendário detalhado de pagamentos para Abril de 2024

É crucial que os beneficiários estejam cientes das datas específicas de liberação do Vale Gás para planejar adequadamente suas finanças. O calendário para abril de 2024 é o seguinte:

17/04/2024: Beneficiários com NIS final 1.

18/04/2024: Beneficiários com NIS final 2.

19/04/2024: Beneficiários com NIS final 3.

22/04/2024: Beneficiários com NIS final 4.

23/04/2024: Beneficiários com NIS final 5.

24/04/2024: Beneficiários com NIS final 6.

25/04/2024: Beneficiários com NIS final 7.

26/04/2024: Beneficiários com NIS final 8.

29/04/2024: Beneficiários com NIS final 9.

30/04/2024: Beneficiários com NIS final 0.

Processo de inscrição: passos a seguir

Para receber o Vale Gás, os interessados devem estar devidamente cadastrados no CadÚnico. O processo de inscrição é acessível e envolve algumas etapas simples:

Marcar um horário em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Preparar e levar os documentos necessários, incluindo identidade, comprovante de residência e de renda. No dia agendado, preencher um questionário socioeconômico e concluir o processo de cadastro.

Além de facilitar o acesso ao gás de cozinha, estar cadastrado no CadÚnico também proporciona acesso a uma variedade de outros programas sociais que podem ajudar as famílias a enfrentar desafios econômicos. Para mais informações sobre o processo de cadastro ou outras dúvidas sobre a elegibilidade para o programa, os CRAS estão sempre disponíveis para oferecer suporte e esclarecimentos.

