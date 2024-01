Quem receberá o novo Vale Gás 2024? Saiba tudo

O ano de 2024 traz novidades significativas para os beneficiários do programa Vale Gás no Brasil. Com a intenção de aliviar o peso dos custos do gás de cozinha para as famílias mais vulneráveis, o governo federal implementou um novo esquema de pagamentos que beneficiará milhões de brasileiros. Descubra quem está elegível para receber o auxílio e como verificar as datas de pagamento.

O que é o Vale Gás?

O Vale-Gás é um programa social implementado pelo governo brasileiro, criado para auxiliar famílias de baixa renda a arcar com os custos do gás de cozinha. Este benefício é destinado especialmente àqueles inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), e tem como foco as famílias com renda per capita inferior ou igual a meio salário mínimo.

A ideia por trás do Vale-Gás é garantir que essas famílias, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, tenham acesso a um recurso essencial para a preparação de alimentos, sem comprometer a capacidade de atender a outras necessidades básicas.

O programa é uma resposta direta aos desafios enfrentados pelas camadas mais pobres da população, principalmente em momentos de alta nos preços do gás de cozinha.

Critérios de Elegibilidade e Valor do Auxílio

O benefício do Vale Gás é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 660) ou famílias beneficiárias de programas de transferência de renda.

Além disso, estão inclusas famílias que têm membros recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O auxílio, que é pago a cada dois meses, beneficiou mais de 5,5 milhões de brasileiros em 2023, e espera-se que continue a prestar apoio significativo em 2024. Contudo, o valor exato do benefício para 2024 ainda não foi anunciado pelo governo.

Outra informação relevante é que a maior parte dos beneficiados pelo Vale Gás está na região Nordeste, seguida pelas regiões Sudeste e Norte. A distribuição desses recursos é feita através da Poupança Social Digital pelo Caixa Tem, possibilitando o pagamento de contas, compras com cartão de débito e saques sem cartão.

Calendário de Pagamentos e Como Consultar

O calendário de pagamentos do Vale Gás para fevereiro de 2024 já está definido. Os beneficiários podem verificar as datas exatas de recebimento consultando o final do número de Identificação Social (NIS). As datas são distribuídas da seguinte maneira:

NIS final 1: 16 de fevereiro

NIS final 2: 19 de fevereiro

NIS final 3: 20 de fevereiro

NIS final 4: 21 de fevereiro

NIS final 5: 22 de fevereiro

NIS final 6: 23 de fevereiro

NIS final 7: 26 de fevereiro

NIS final 8: 27 de fevereiro

NIS final 9: 28 de fevereiro

NIS final 0: 29 de fevereiro

Para consultar o auxílio, os beneficiários podem utilizar o mesmo aplicativo do programa Bolsa Família ou ligar para o número 111. Também é possível acessar as informações pelo aplicativo Caixa Tem.

