Consulta ao Vale Gás pelo CPF e calendário atualizado; veja

O Vale Gás, um auxílio governamental crucial para famílias de baixa renda, tem gerado curiosidade e dúvidas sobre seu acesso e calendário de pagamento. Este benefício, criado pela Lei 14.237/21, é destinado a auxiliar no custo do botijão de gás, sendo pago bimestralmente, ou seja, a cada dois meses. Em 2024, o auxílio foi destinado a aproximadamente 5,6 milhões de famílias, abordando períodos de pagamento nos meses de abril, junho, agosto, outubro e dezembro.

Quem tem Direito ao Vale Gás? Consulta pelo CPF

O Vale Gás é direcionado a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Além disso, famílias com membros beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) também se qualificam. Notavelmente, a lei prioriza famílias com mulheres vítimas de violência doméstica sob medidas protetivas.

A consulta do Vale Gás pode ser realizada de maneira simples e direta. Beneficiários do Auxílio Brasil podem verificar o extrato através do aplicativo Caixa Tem ou do próprio aplicativo Auxílio Brasil. Para aqueles que não fazem parte do programa, a consulta ainda é possível pelo app Caixa Tem, ou através do atendimento da Caixa Econômica Federal, utilizando o CPF.

Calendário de Pagamento e Próximas Parcelas

O Vale Gás segue um calendário específico de pagamento, sendo o último realizado em dezembro e o próximo previsto para fevereiro. É importante estar atento às datas para planejar e garantir o acesso ao benefício. Além disso, o calendário do Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, para janeiro já foi confirmado, seguindo uma sequência de datas baseadas no Número de Identificação Social (NIS).

Calendário de pagamento Bolsa Família em Janeiro

O governo federal divulgou o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família para janeiro de 2024, começando no dia 18. As datas foram estipuladas em colaboração entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Caixa Econômica Federal. O valor do benefício permanecerá em R$ 600, conforme comunicado pelo ministério.

NIS final 1: 18 de janeiro

NIS final 2: 19 de janeiro

NIS final 3: 22 de janeiro

NIS final 4: 23 de janeiro

NIS final 5: 24 de janeiro

NIS final 6: 25 de janeiro

NIS final 7: 26 de janeiro

NIS final 8: 29 de janeiro

NIS final 9: 30 de janeiro

NIS final 0: 31 de janeiro

O Bolsa Família compreende seis benefícios específicos adaptados às diferentes circunstâncias dos beneficiários, incluindo o Benefício de Renda de Cidadania (BRC), Benefício Complementar (BCO), Benefício Primeira Infância (BPI), Benefício Variável Familiar (BVF), Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) e o Benefício Extraordinário de Transição (BET).

