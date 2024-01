INSS: veja o que vale para fazer a Prova de Vida 2024

A Prova de Vida do INSS, um procedimento obrigatório para aposentados, pensionistas e outros beneficiários, está passando por mudanças significativas em 2024, trazendo facilidades e novas maneiras de comprovar a vitalidade dos segurados. Anteriormente, a Prova de Vida exigia que os beneficiários comparecessem presencialmente às agências do INSS uma vez por ano, com a realização de biometria, apresentação do cartão de débito e um documento com foto.

No entanto, desde o último ano, o processo foi simplificado, removendo a obrigatoriedade de saída de casa para realização do procedimento, o que representa uma grande comodidade para os segurados.

A não realização da Prova de Vida no período determinado pode resultar na suspensão temporária do pagamento do benefício, até que o procedimento seja cumprido.

Novas Formas de Realizar a Prova de Vida

Desde o início de 2023, o INSS tem utilizado o cruzamento de informações públicas sobre o cidadão para confirmar quem está vivo e pode seguir recebendo seus pagamentos. Este método inclui dados registrados em bases de dados públicas e privadas.

As opções disponíveis para realizar a Prova de Vida incluem: acessar o aplicativo Meu INSS com o selo ouro, realizar empréstimo consignado com reconhecimento biométrico, atendimento presencial nas agências do INSS, realização de perícia médica, vacinação, atualização de informações em órgãos de trânsito ou de segurança pública, e até a participação em eleições.

Adicionalmente, documentos oficiais que exigem presença física ou reconhecimento biométrico, como a emissão ou renovação de passaporte e carteira de motorista, também servem como comprovante de vida.

Procedimentos em Caso de Falha na Prova de Vida

Caso o INSS não consiga realizar a Prova de Vida automaticamente, o beneficiário será notificado pelos canais remotos oficiais (Meu INSS e central 135) ou por meio de notificação bancária. Nesta situação, o segurado terá o prazo de 60 dias para realizar sua Prova de Vida na própria agência bancária.

Essa medida é crucial para evitar fraudes e pagamentos indevidos, garantindo que os benefícios sejam pagos apenas a quem realmente tem direito. A atualização desses procedimentos é um passo importante do INSS para modernizar e simplificar os processos, tornando-os mais acessíveis e menos burocráticos para os beneficiários.

O Funcionamento Tradicional da Prova de Vida do INSS

Antes das recentes mudanças, a Prova de Vida do INSS funcionava de uma maneira mais convencional e presencial. Os aposentados, pensionistas e outros beneficiários eram obrigados a comparecer anualmente em uma agência bancária onde recebem seu benefício ou diretamente em uma agência do INSS. Este processo envolvia a apresentação do cartão do benefício, um documento de identificação com foto e, em alguns casos, a realização de biometria.

O objetivo era confirmar a presença física do beneficiário, assegurando assim que os pagamentos continuassem a ser feitos corretamente. Esse método, embora eficaz, representava um desafio, especialmente para idosos e pessoas com dificuldades de locomoção, que precisavam se deslocar às agências para comprovar sua condição de vida.

A Prova de Vida é obrigatória para todos os beneficiários do INSS, incluindo aposentados, pensionistas e pessoas que recebem auxílios. Essa exigência se estende a todos que recebem algum tipo de benefício previdenciário ou assistencial do INSS, independentemente da idade ou da condição de saúde.

