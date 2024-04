FESTA! Nova linha de empréstimo no app Nubank

Em uma estratégia de expansão de suas operações no Brasil, o Nubank (ROXO34) anunciou recentemente um conjunto de atualizações nos serviços destinados às Pequenas e Médias Empresas (PMEs), incluindo empreendedores, pequenos empresários e profissionais autônomos.

Esta iniciativa visa consolidar a presença da fintech no mercado de serviços financeiros digitais para empresas, trazendo inovações significativas que prometem transformar a gestão financeira empresarial.

Novas ofertas para empreendedores

Entre as principais atualizações anunciadas, destaca-se o lançamento do produto Capital de Giro para Pessoas Jurídicas (PJ), uma nova opção de empréstimo que se junta ao já existente cartão de crédito PJ. Esse novo serviço oferece uma linha de crédito flexível e isenta de taxas, atendendo diretamente às necessidades de liquidez e investimento dos empreendedores. Tal movimento evidencia o compromisso do Nubank em apoiar o crescimento e a sustentabilidade dos negócios brasileiros.

Plataforma Web e soluções integradas

Além disso, a fintech revelou o lançamento de uma plataforma desktop para clientes PJ, permitindo uma gestão financeira ampliada fora do ambiente do aplicativo móvel. Através dessa interface web, acessível por navegadores, será possível realizar operações como consulta de saldos e emissão de extratos, facilitando o dia a dia empresarial.

Outra novidade é a inclusão de uma solução integrada para a emissão, armazenamento e gestão de notas fiscais, inicialmente disponível para CNPJs em São Paulo, com previsão de expansão para outras regiões nas semanas subsequentes. Esta ferramenta promete simplificar ainda mais a administração fiscal das empresas, consolidando diversas operações em uma única plataforma.

Acesso compartilhado e segmentação de usuários

O Nubank também introduzirá a funcionalidade de acesso compartilhado às contas PJ, permitindo que membros da equipe, além do proprietário, tenham acesso à conta com perfis de usuário segmentados por função. Essa característica visa otimizar a colaboração interna e a gestão financeira, conferindo diferentes níveis de acesso conforme as responsabilidades de cada colaborador.

Trajetória e crescimento do Nubank PJ

Lançado em 2019, o segmento PJ do Nubank foi criado seguindo a filosofia da empresa de oferecer serviços financeiros caracterizados pela transparência, simplicidade e facilidade de adesão digital. Desde então, o produto tem atraído um volume crescente de clientes, totalizando atualmente 4 milhões de contas PJ. Esse número, embora represente uma fração dos 94 milhões de clientes atendidos pela fintech no Brasil, Colômbia e México, demonstra um crescimento robusto de 47% em relação ao ano anterior.

O Nubank e sua missão de inovação

Fundado em 2013, o Nubank emergiu como uma das fintechs mais influentes da América Latina, desafiando o setor bancário tradicional com uma proposta de valor focada na experiência do cliente, tecnologia de ponta e atendimento às demandas do consumidor moderno.

Além de contas digitais e serviços para pessoas físicas, a expansão para o segmento PJ reafirma o compromisso do Nubank em democratizar o acesso a serviços financeiros eficientes e acessíveis para todos os segmentos da sociedade.

Com essas inovações, o Nubank reforça seu papel como agente de transformação no mercado financeiro brasileiro, não apenas atendendo às necessidades das pessoas físicas, mas também apoiando ativamente o desenvolvimento e a prosperidade das pequenas empresas no país.

Através dessas atualizações e novos serviços, a fintech continua a pavimentar o caminho para um futuro financeiro mais inclusivo e digitalizado para todos.

