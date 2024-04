O Governo Federal tomou a iniciativa de antecipar os pagamentos do Bolsa Família para abril de 2024 em diversas regiões brasileiras, devido à previsão de chuvas intensas. Esta medida visa assegurar que as famílias mais vulneráveis possam enfrentar esse período de adversidade com um suporte financeiro adequado.

Bolsa Família libera pagamentos antecipados para estes beneficiários HOJE; confira a lista | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Impacto da antecipação nos beneficiários

Este mês, o programa retomará os pagamentos para um total de 55 milhões de beneficiários, começando na próxima quarta-feira, 17 de abril, e seguindo a sequência do Número de Inscrição Social (NIS) de 1 a 0.

A decisão de antecipar o pagamento em áreas específicas foi impulsionada pelo reconhecimento federal de estados de emergência ou calamidade pública em 90 municípios, permitindo que essas localidades recebessem os fundos antecipadamente.

Infelizmente, mais de 300 mil famílias tiveram seus benefícios suspensos em março devido ao não cumprimento das condicionalidades do programa, como vacinação em dia e frequência escolar adequada. Para permanecer elegível ao Bolsa Família, é essencial estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e manter uma renda familiar per capita de até R$ 218, além de manter os dados atualizados neste sistema.

Detalhes da antecipação e benefícios adicionais

Todas as famílias inscritas nos municípios afetados receberão um pagamento fixo de R$ 600 neste mês, com valores adicionais possíveis dependendo da composição da família. O pagamento será realizado para todas as famílias elegíveis em 17 de abril, independentemente do final do NIS.

Cidades beneficiadas pela medida

As cidades que receberão a antecipação do Bolsa Família estão distribuídas em diversos estados, incluindo Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo. Algumas das cidades destacadas incluem:

São Paulo : Guaratinguetá, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Isabel, São Bento do Sapucaí e Ubatuba.

: Guaratinguetá, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Isabel, São Bento do Sapucaí e Ubatuba. Bahia : Baixa Grande e Maiquinique.

: Baixa Grande e Maiquinique. Goiás : Flores de Goiás.

: Flores de Goiás. Maranhão : São Roberto.

: São Roberto. Minas Gerais : Cássia.

: Cássia. Pará : Ulianópolis.

: Ulianópolis. Rio de Janeiro : Nova Iguaçu, Magé, Teresópolis e Petrópolis.

: Nova Iguaçu, Magé, Teresópolis e Petrópolis. Santa Catarina : Itapoá.

: Itapoá. Rio Grande do Sul : Putinga e Vale do Sol.

: Putinga e Vale do Sol. Espírito Santo: Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Vargem Alta, Mimoso do Sul, Ibitirama, Muqui, Muniz Freire, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Rio Novo do Sul e São José do Calçado.

Esta antecipação é uma resposta proativa do Governo Federal para garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade não sejam desprovidas de apoio financeiro em um momento crítico, evidenciando a flexibilidade e responsividade do programa Bolsa Família diante de emergências nacionais.

