Truque REVELADO de como ganhar dinheiro usando o aplicativo Nubank

Fundado em 2013, o Nubank foi criado com o objetivo de revolucionar o controle financeiro pessoal, facilitando a gestão de finanças com ferramentas intuitivas e acessíveis através de seu aplicativo. Este banco digital, que rapidamente se tornou um dos principais do setor, oferece uma variedade de produtos e serviços, incluindo a vantajosa opção de cashback, permitindo aos clientes economizar enquanto gastam.

O Nubank proporciona aos seus usuários a possibilidade de receber parte do dinheiro de volta em diversas operações, como pagamentos de hospedagem, compras online e uso do cartão de crédito Ultravioleta, ampliando assim, a economia em transações cotidianas.

Cashback com o cartão ultravioleta

O cartão Ultravioleta, destinado aos clientes do segmento Ultravioleta (alta renda do Nubank), oferece 1% de cashback imediato em todas as compras na função crédito. Este retorno não só é garantido permanentemente — sem prazo de expiração — mas também cresce a uma taxa equivalente a 200% do CDI se não resgatado imediatamente.

Opções de resgate flexíveis

Os valores acumulados podem ser:

Transferidos para a conta Nubank.

Convertidos em milhas no programa Smiles.

Acumulados para valorização over time.

Além do cashback, o cartão Ultravioleta oferece acesso a salas VIP em aeroportos e benefícios adicionais em viagens e compras, consolidando o Nubank Ultravioleta como uma experiência premium no mercado financeiro.

Cashback através do Shopping Nubank

O Nubank também disponibiliza cashback por meio de compras realizadas no Shopping Nubank, que conta com mais de 125 e-commerces parceiros. Para usufruir do benefício, os clientes devem acessar a seção Shopping no aplicativo, escolher a oferta desejada e finalizar a compra no site parceiro redirecionado.

A taxa de cashback recebida varia conforme a oferta vigente, que pode ser conferida diretamente no app. Este retorno é creditado diretamente na conta do Nubank em até 90 dias após a compra e pode ser utilizado conforme a preferência do usuário, sem qualquer restrição de uso.

Considerações importantes

O cashback do Shopping Nubank é oriundo das lojas parceiras e, portanto, os valores podem variar.

Diferente do cashback do cartão Ultravioleta, o retorno do Shopping não possui rendimento ao longo do tempo.

Utilizar os serviços do Nubank, especialmente as opções de cashback através do cartão Ultravioleta e Shopping Nubank, representa uma excelente maneira de otimizar gastos e maximizar retornos financeiros. Com a facilidade de gestão oferecida pelo app Nubank e a variedade de benefícios, os clientes podem desfrutar de uma experiência financeira mais proveitosa e econômica.

Instruções adicionais

Para mais informações e detalhes sobre como aproveitar ao máximo os benefícios do cashback Nubank, acesse o aplicativo ou entre em contato com o suporte ao cliente. Mantenha-se atualizado com as últimas ofertas e maximize suas economias de maneira inteligente e conveniente.

Utilizar o Nubank para gerir suas finanças não só simplifica a vida financeira mas também amplia consideravelmente o poder de compra e economia dos usuários através de soluções inovadoras e vantajosas como o cashback.

