BB confirma SURPRESA para brasileiros que estão com CPF 0, 1, 3, 2 a 9 na lista

O Banco do Brasil agora permite a autodeclaração de deficiência diretamente pelo seu aplicativo. Essa funcionalidade visa proporcionar um atendimento personalizado nas agências e em todos os canais de atendimento do banco, garantindo que os serviços sejam acessíveis e ajustados às necessidades específicas de cada cliente.

Clientes do Banco do Brasil que se autodeclaram como pessoas com deficiência visual podem solicitar gratuitamente o cartão do banco com informações em Braile – o sistema de leitura e escrita utilizado por pessoas cegas ou com visão parcial. Esta iniciativa, pioneira no Brasil, reforça o compromisso do banco com a inclusão financeira e autonomia de todos os seus clientes.

Banco do Brasil libera SURPRESA para brasileiros que estão na lista | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Detalhes do cartão em braile

O novo cartão possui elementos em Braile como o número do cartão, código de segurança (CVV), data de validade e a bandeira, facilitando transações para pessoas com deficiência visual, especialmente em ambientes online.

Kit de Boas-Vindas em braile

Ao solicitar o cartão, o cliente recebe um kit especial que inclui:

O cartão com detalhes em Braile.

Um folder explicativo sobre o funcionamento e desbloqueio do cartão, também em Braile.

Um porta-cartão contendo todas as informações do cartão impressas em Braile e caracteres ampliados, adequado para clientes com baixa visão.

Este kit é desenhado para fornecer todas as informações necessárias de maneira acessível, permitindo que os usuários realizem suas compras com maior facilidade e segurança.

Custos associados

Para novas emissões ou renovações de cartões, não há custos adicionais para o cartão em Braile. Uma taxa de R$ 10,80 é aplicada apenas para a emissão de segunda via, igualando-se à tarifa de um cartão comum.

Serviços complementares para deficientes visuais

Além do cartão, o Banco do Brasil oferece o serviço de envio de Extrato Unificado totalmente em Braile, que inclui informações detalhadas sobre conta corrente, investimentos e previdência, sem nenhum custo adicional. Este serviço pode ser solicitado em qualquer agência do banco.

Atendimento especializado

Clientes podem se autodeclarar como tendo deficiência visual, auditiva, físico-motor, intelectual, ou com transtorno do espectro autista através do app. Isso ajusta automaticamente o tipo de atendimento recebido, tanto nas agências quanto nos outros canais de atendimento do banco.

Especificamente para clientes com deficiência auditiva, o atendimento pode ser feito em Libras. Nas agências, esses clientes são automaticamente direcionados para guichês que oferecem atendimento nessa linguagem.

Remotamente, o serviço está disponível através da Central de Relacionamento do Banco do Brasil, por telefone ou por chamada de vídeo via app, portal bb.com.br e WhatsApp, com o suporte de intérpretes.

O Banco do Brasil está liderando a acessibilidade bancária com a introdução de cartões em Braille e serviços personalizados através de autodeclaração no app. Essas inovações não apenas facilitam o acesso aos serviços bancários para pessoas com deficiência, mas também promovem a inclusão e autonomia, garantindo que todos os clientes possam gerir suas finanças de forma eficaz e independente.

