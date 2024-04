Segredo revelado: aumente o limite do cartão Nubank em poucos dias

O Nubank, destacando-se como uma das fintechs líderes no Brasil, oferece uma gama diversificada de serviços financeiros, simplificando significativamente a vida financeira de seus clientes.

Entre seus produtos mais cobiçados está o cartão de crédito, conhecido tanto pela facilidade de obtenção quanto pelos benefícios exclusivos disponibilizados. Contudo, alguns usuários podem encontrar no limite inicial uma limitação às suas necessidades de crédito.

Com o intuito de atender a essa demanda, o Nubank desenvolveu uma solução inovadora que permite o aumento do limite de crédito de forma prática e ágil através de seu aplicativo: o Nu Limite Garantido.

Entenda o funcionamento do Nu limite garantido

A nova funcionalidade introduzida pelo Nubank possibilita ao cliente ampliar o limite de seu cartão de crédito instantaneamente. Isso é realizado por meio do bloqueio de uma quantia em dinheiro em uma conta especial de Recibo de Depósito Bancário (RDB) dentro do próprio app, com a vantagem de que o valor bloqueado rende 100% do CDI, sem a necessidade de uma nova análise de crédito.

Este montante serve como uma garantia para a fintech, assegurando que, na eventualidade de um atraso no pagamento da fatura, os recursos depositados na “Caixinha” possam ser utilizados para quitar total ou parcialmente o débito, dependendo do valor reservado.

Como aumentar seu limite com o Nu limite garantido

Para usufruir desta funcionalidade e aumentar o limite de crédito, o cliente deve:

Acessar o aplicativo do Nubank e ir até a seção do Cartão de Crédito; Selecionar “Ajustar Limite” e, em seguida, optar por “Nu Limite Garantido”; Ler atentamente as informações apresentadas sobre a funcionalidade; Prosseguir clicando na seta localizada no canto esquerdo da tela; Escolher “Criar Nu Limite Garantido” e definir o valor a ser transferido para o limite do cartão; Após a confirmação das informações, prosseguir com “Continuar”; Finalizar o processo com a inserção da senha.

Fique atento a este detalhe

Com o lançamento do Nu Limite Garantido, o Nubank reforça seu compromisso em fornecer soluções financeiras inovadoras e acessíveis, alinhadas às necessidades de seus clientes.

Esta nova funcionalidade não apenas facilita o aumento do limite de crédito, como também oferece uma alternativa de investimento com rendimento, democratizando ainda mais o acesso a serviços financeiros de qualidade no Brasil.

