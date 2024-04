ATENÇÃO aos novos golpes do FGTS; confira agora

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício crucial para muitos trabalhadores brasileiros, garantindo uma reserva financeira importante para momentos de necessidade.

No entanto, recentemente, tem sido alvo de golpes e fraudes, o que coloca em risco as informações pessoais dos usuários.

É fundamental estar atento e tomar medidas para proteger seu FGTS de possíveis fraudadores. Confira a seguir.

Proteja seu FGTS: evite golpes e fraudes. Saiba como acessar seu saldo de forma segura. Consulte os canais oficiais da Caixa Econômica Federal. (Foto: divulgação).

Como os golpes estão sendo aplicados?

Os golpistas têm utilizado estratégias enganosas, criando sites que se assemelham visualmente aos canais oficiais de consulta e saque do FGTS.

Atraem os cidadãos com promessas de liberação do fundo e, uma vez acessados, direcionam os usuários para chats automatizados, onde são solicitadas informações pessoais de forma fraudulenta.

É importante estar ciente desses métodos para evitar cair em armadilhas.

Canais seguros para consulta e saque do FGTS

O governo federal e a Caixa Econômica Federal reiteram que os únicos meios seguros para acessar as informações do FGTS são através do aplicativo oficial, disponível para Android e iOS, ou pelos serviços de internet banking e aplicativo da Caixa.

Portanto, é imprescindível utilizar apenas esses canais para dúvidas e procedimentos relacionados ao FGTS.

Dicas para se proteger de golpes e fraudes online

Para evitar ser vítima de fraudes relacionadas ao FGTS, é importante seguir algumas medidas de segurança:

Verificar sempre a fonte das informações, dando preferência para comunicações oficiais das instituições financeiras;

Baixar aplicativos exclusivamente de fontes oficiais, como Google Play Store ou Apple App Store;

Evitar divulgar informações pessoais sem verificar completamente a autenticidade da solicitação;

Manter cautela e adotar práticas sólidas de segurança cibernética.

Quem tem direito ao saque total do FGTS?

É essencial entender que o saque do FGTS só é liberado em condições específicas, como demissão sem justa causa, saque-aniversário, aposentadoria, entre outras situações previstas em lei.

Além disso, familiares de trabalhadores falecidos também têm direito ao saque, mediante os devidos procedimentos legais.

Dicas adicionais para proteger seu FGTS

Além das medidas mencionadas acima, é recomendável:

Consultar periodicamente o saldo do FGTS pelo aplicativo ou site da Caixa;

Em caso de mensagens suspeitas, entrar em contato imediatamente com os canais oficiais para esclarecimentos;

Informar às autoridades competentes caso identifique qualquer tentativa de fraude.

Seguindo essas orientações e mantendo-se informado através dos canais oficiais, é possível aumentar sua segurança digital e fazer um uso correto dos benefícios do FGTS, evitando assim cair em golpes e fraudes que possam comprometer sua estabilidade financeira.

