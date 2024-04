ESTES alimentos não terão IMPOSTO, confira quais são

A reforma tributária no Brasil trouxe uma excelente notícia para os consumidores: a partir de agora, quinze alimentos essenciais, considerados in natura ou pouco industrializados, estarão isentos de impostos federais e estaduais. Essa medida faz parte de um esforço para tornar a alimentação mais acessível e saudável, seguindo as diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira.

Alimentos com Isenção Total de Impostos

A recente reforma tributária trouxe mudanças significativas para os consumidores brasileiros, especialmente no que diz respeito à cesta básica de alimentos. Com a nova legislação, uma série de alimentos considerados essenciais agora estão isentos de impostos, uma medida que promete não apenas aliviar o orçamento das famílias, mas também incentivar hábitos alimentares mais saudáveis.

O governo selecionou cuidadosamente os alimentos para compor a cesta básica nacional, privilegiando aqueles que são nutricionalmente recomendados e comumente consumidos pelos brasileiros. A lista inclui:

Arroz

Feijão

Leites e fórmulas infantis

Manteiga

Margarina

Raízes e tubérculos

Cocos

Café

Óleo de soja

Farinha de mandioca

Farinha de milho, grumos e sêmolas de milho

Farinha de trigo

Açúcar

Massas alimentícias

Pães comuns

Esses produtos foram selecionados por serem considerados básicos e essenciais, garantindo que cada cidadão tenha acesso a itens fundamentais para uma alimentação equilibrada sem a carga adicional de impostos.

Alíquota Reduzida para Outros Produtos Essenciais

Além dos itens isentos, o projeto de lei complementar propôs alíquotas reduzidas em 60% para uma série de outros alimentos e produtos de limpeza, considerados importantes para o consumo da população de baixa renda. Os produtos com alíquota reduzida incluem:

Carnes e derivados

Peixes e frutos do mar (excluindo itens de luxo como lagostas e camarões)

Leite fermentado e compostos lácteos

Queijos diversos

Mel natural

Óleos vegetais

Sal de mesa iodado

Sucos e polpas de frutas

Produtos de limpeza como sabões, pastas de dentes e água sanitária

Impacto da Reforma Tributária na Alimentação e Saúde

Esta reformulação tributária visa não apenas reduzir o custo de vida, mas também promover uma alimentação saudável entre os brasileiros.

Ao reduzir o custo dos alimentos básicos e essenciais, o governo espera que mais famílias possam ter acesso a uma dieta diversificada e nutritiva. Adicionalmente, a escolha de manter alimentos como óleo de soja e manteiga na lista reflete um equilíbrio entre saúde e necessidades alimentares tradicionais da população.

A isenção e redução de impostos sobre alimentos essenciais é uma medida que reflete o compromisso do governo com a saúde e o bem-estar econômico dos cidadãos. Ao facilitar o acesso a alimentos fundamentais e reduzir a carga tributária sobre eles, o governo espera melhorar a qualidade de vida e saúde da população, garantindo que todos possam se beneficiar de uma alimentação saudável e acessível.

