Brasileiros são pegos de surpresa com nova SUSPENSÃO da Caixa; entenda

Em uma atualização que pegou muitos de surpresa, mais de 5 milhões de famílias brasileiras que esperavam o depósito do Auxílio-gás para o mês de maio foram informadas de que não receberão o valor esperado.

A Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão dos pagamentos através da poupança social digital Caixa Tem, confirmou que o próximo pagamento só ocorrerá em junho.

Caixa SUSPENDE Auxílio-gás em maio

O Auxílio-gás, implementado em 2021, foi projetado para aliviar o custo do gás de cozinha para as famílias mais necessitadas, cobrindo 100% da média nacional do preço do botijão de 13 kg.

Em abril, o valor pago foi de R$ 102, atendendo aproximadamente 5,81 milhões de famílias. Este benefício segue uma periodicidade bimestral, ou seja, os pagamentos são feitos a cada dois meses.

Dessa forma, aqueles que receberam o auxílio em abril não verão o valor em suas contas em maio, mas sim em junho. Para ser elegível ao recebimento do Auxílio-gás, é necessário:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Possuir uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

A seleção dos beneficiários é feita mensalmente, abrangendo um número limitado de famílias, o que reforça a importância de estar com o cadastro atualizado e verificar regularmente a elegibilidade.

Quando serão os próximos pagamentos do Auxílio-gás?

O próximo ciclo de pagamentos está previsto para os últimos dez dias úteis de junho, seguindo o número final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário, similar ao calendário de pagamentos do antigo Bolsa Família.

Confira as datas específicas para cada final de NIS:

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 20 de junho

NIS final 5: 21 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 27 de junho

NIS final 0: 28 de junho

