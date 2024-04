Enem 2024: quem tem direito a isenção de taxa?

Está se preparando para Exame Nacional do Ensino Médio? Se sim, saiba que o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2024 já começou.

Está, portanto, é uma excelente oportunidade para os milhares de estudantes de escolas públicas ou de baixa renda.

Em resumo, o benefício possibilita que esses estudantes realizem a prova sem custos, abrindo portas para o ensino superior público. O prazo para requerer a isenção vai até o dia 26 de abril. Saiba mais!

Saiba como pedir isenção da taxa do Enem 2024 e quem tem direito. Cronograma, requisitos e passo a passo para garantir sua participação no exame. (Foto: divulgação).

Cronograma de isenção do Enem 2024

O processo de solicitação de isenção do Enem 2024 iniciou no dia 15 de abril e segue até o dia 26 do mesmo mês.

Durante esse período, os estudantes interessados devem acessar a Página do Participante do Inep para fazer o pedido.

Além disso, aqueles que faltaram às provas do Enem 2023 têm a oportunidade de justificar a ausência no mesmo site.

Estudantes que foram beneficiados com a isenção da taxa de inscrição do Enem 2023, mas não compareceram às provas, só podem solicitar a isenção novamente mediante justificativa de ausência do ano anterior. O cronograma completo inclui:

Justificativa de Ausência no Enem 2023: 15 a 26 de abril;

15 a 26 de abril; Solicitação de Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição para o Enem 2024: 15 a 26 de abril;

15 a 26 de abril; Resultado das Solicitações de Isenção da Taxa e das Justificativas de Ausência: 13 de maio;

13 de maio; Recursos das Justificativas de Ausência e Solicitação de Isenção: 13 a 17 de maio;

13 a 17 de maio; Resultado Final dos Recursos: 24 de maio.

Quem tem direito à isenção do Enem 2024?

Estão aptos a pedir a isenção do pagamento da taxa de inscrição para o Enem 2024 os alunos que estão matriculados no último ano do ensino médio em escola pública declarada ao Censo Escolar durante o ano de 2024.

Além disso, estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou que tiveram bolsa integral em escola particular também têm direito ao benefício.

Outro grupo beneficiado são as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de famílias de baixa renda.

Para isso, é necessário estar registrado no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

O que é NIS? Onde encontrar o número?

Ao solicitar a isenção da taxa do Enem, é necessário informar o número do NIS, o que pode gerar dúvidas entre os candidatos.

O NIS, ou “Número de Identificação Social”, pode ser consultado através do CadÚnico. Também é possível encontrá-lo pelo site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Porém, é importante mencionar que houve instabilidade nas páginas nesta segunda-feira (15).

Como pedir isenção do Enem 2024?

Para solicitar a isenção do Enem 2024, siga estes passos:

Acesse a Página do Participante do Enem 2024; Clique em “Justificativa de Ausência/Isenção”; Resolva o desafio proposto e informe os dados solicitados (CPF e data de nascimento) até que o botão “Iniciar a Justificativa de Ausência/Isenção” apareça; Se já estiver cadastrado na Página do Participante do Enem 2024, o sistema puxará seus dados. Basta marcar a caixa “Li e Concordo” e clicar em “Próximo”. Caso não esteja cadastrado, siga as instruções da página.

Justificar a falta para pedir isenção no Enem 2024

Quem solicitou isenção no Enem 2023, mas não compareceu à prova, deve justificar a ausência para solicitar o benefício novamente.

O procedimento é semelhante ao pedido de isenção e é realizado na Página do Participante.

