Venda deste produto passa a ser PROIBIDA pela Anvisa a partir de HOJE

A partir de hoje, comprar álcool líquido 70% tornou-se impossível no Brasil. A medida, que reverte uma liberação temporária durante a pandemia de Covid-19, restringe a venda do produto exclusivamente na forma de gel. Entenda os detalhes e as implicações dessa mudança para consumidores e varejistas.

Saiba mais sobre o fim da venda de álcool líquido 70% e a transição obrigatória para álcool em gel, conforme as novas diretrizes da Anvisa. Entenda as razões e as reações do setor. (Foto divulgação)

Fim da venda de Álcool líquido: Entenda o contexto

Durante a crise sanitária provocada pelo coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permitiu a venda de álcool líquido 70% ao público geral, facilitando o acesso a um desinfetante eficaz contra o vírus.

No entanto, esse prazo especial expirou no último dia 31 de dezembro, com a venda permitida até ontem (29) para que os comerciantes pudessem esgotar seus estoques.

Retorno às regras antigas e reações do setor

A proibição do álcool líquido 70% não é nova, tendo sido implementada originalmente há 22 anos, em 2002, devido ao alto risco de acidentes domésticos associados ao seu uso. A liberação temporária serviu como uma exceção para atender à demanda por higiene intensificada durante a pandemia.

Agora, com o fim dessa medida, a Associação Brasileira de Supermercados expressou descontentamento, destacando que a proibição remove do mercado um produto com excelente custo-benefício, amplamente utilizado na limpeza e desinfecção de ambientes.

A transição para o álcool em gel pode afetar consumidores que preferem a versão líquida pela facilidade de uso em maiores superfícies e pelo custo geralmente inferior. Para os varejistas, adaptações serão necessárias para realinhar os estoques e estratégias de venda conforme as novas regulamentações. Os consumidores devem estar atentos às opções disponíveis e considerar alternativas seguras para a limpeza e desinfecção doméstica.

É vital manter-se informado sobre as regulamentações de produtos de limpeza e higiene para garantir escolhas seguras e eficazes. Acompanhe as atualizações das autoridades sanitárias e ajuste suas práticas de compra e uso de produtos desinfetantes conforme necessário.

Alternativas ao uso do Álcool 70%

Com a proibição do álcool líquido 70% no Brasil, consumidores e estabelecimentos precisam buscar alternativas eficazes e seguras para a desinfecção e limpeza. Uma das principais opções é o álcool em gel, que continua sendo permitido e é eficaz contra a maioria dos vírus e bactérias.

Além disso, produtos à base de hipoclorito de sódio, como a água sanitária, também são altamente recomendados para desinfetar superfícies em casas e ambientes comerciais. Esses produtos, embora possam requerer diluição adequada antes do uso, são econômicos e amplamente disponíveis no mercado.

Outra alternativa é o uso de desinfetantes à base de quaternário de amônio, que têm sido amplamente utilizados em ambientes hospitalares e são conhecidos por sua eficácia contra uma vasta gama de microorganismos. Para objetos e superfícies menores, soluções de peróxido de hidrogênio podem ser uma opção, já que este composto tem propriedades antibacterianas e antivirais sem deixar resíduos tóxicos.

É importante observar as instruções de uso de cada produto para garantir sua eficácia e segurança, especialmente em ambientes com crianças e animais de estimação. Essas alternativas não só cumprem com as regulamentações vigentes mas também oferecem soluções práticas para manter um ambiente limpo e seguro.

