A venda de álcool líquido com concentração de 70% enfrenta novas regulamentações que são de grande interesse público, especialmente considerando sua relevância para desinfecção e higiene em contextos de saúde pública como a pandemia de Covid-19 e o surto de Monkeypox. As novas diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) buscam equilibrar acessibilidade e segurança no uso desses produtos.

URGENTE Anvisa proíbe comercialização de álcool líquido 70% Entenda o que aconteceu | Imagem de Adriano Gadini por Pixabay

Proibição e regulamentações atuais

De acordo com a Anvisa, a autorização temporária para a venda de álcool etílico líquido 70% será concluída em 31 de dezembro de 2023. Após esta data, a disponibilidade desses produtos começará a diminuir, com previsões de esgotamento dos estoques até o dia 29 de abril de 2024. Esta medida foi originalmente adotada como uma resposta emergencial às necessidades sanitárias impostas pela Covid-19.

Resolução – RDC nº 46/2002

A resolução original, a RDC nº 46/2002, já proibia a comercialização livre de álcool líquido com 70% de concentração. Essa regulamentação foi estabelecida para minimizar os riscos associados ao seu manuseio inadequado, como acidentes domésticos graves. A recente liberação temporária foi uma exceção que será revertida para alinhar-se novamente às normas de segurança longamente estabelecidas.

Alternativas ao Álcool Líquido 70%

Com a redução na acessibilidade do álcool líquido 70%, a Anvisa recomenda várias alternativas eficazes para desinfecção e limpeza. Estas incluem:

Álcool em gel

Lenços impregnados com soluções alcoólicas

Aerossóis desinfetantes

Além desses, produtos sem álcool, mas com eficácia comprovada contra germes como o SARS-CoV-2, também são recomendados. Estes produtos oferecem segurança equivalente sem os riscos associados ao álcool líquido.

Impacto das regulamentações na saúde pública

A regulamentação do álcool 70% é crucial para a saúde pública. Seu uso intensivo durante crises sanitárias destacou a necessidade de equilibrar disponibilidade e segurança. Ao restringir sua venda, a Anvisa reforça a necessidade de um uso consciente e seguro desses produtos, visando prevenir acidentes e promover alternativas igualmente eficazes.

Fique atento a este detalhe

A proibição renovada da venda livre de álcool líquido 70% é uma mudança significativa que requer atenção dos consumidores. É essencial estar ciente dessas regulamentações e das alternativas disponíveis para manter práticas de higiene e desinfecção eficazes.

A adaptação a estas normativas é fundamental para o bem-estar coletivo, assegurando que a segurança continue sendo a maior prioridade em meio a preocupações contínuas com doenças transmissíveis.

Em suma, enquanto a venda de álcool líquido 70% será mais restrita, as opções disponíveis e as medidas de segurança permanecem robustas para atender às necessidades do público em manter um ambiente seguro e higienizado. Adaptar-se a estas mudanças é crucial para todos que dependem desses produtos para limpeza e desinfecção regular.

