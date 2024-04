O Nubank, sempre à frente em inovação financeira, oferece aos seus clientes uma função que promete rentabilidade acima da média: a “Caixinha”. Esta ferramenta permite que os clientes separem e planejem seus recursos dentro da própria conta digital, com potencial de dobrar a quantia inicial investida através de um planejamento eficiente e uma estratégia de investimento inteligente.

Gerente pirou! Nubank libera ferramenta que paga mais de R$ 4 mil para usuários | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entendendo a função “Caixinha” do Nubank

A “Caixinha” no Nubank é uma opção que permite aos clientes separar uma parte do dinheiro do saldo geral para fins específicos, como pagar a festa de aniversário de um filho, trocar de carro, fazer uma viagem ou investir em um intercâmbio. Este método de poupança ajuda na organização financeira e motiva o cliente a alcançar seus objetivos com maior disciplina.

Como funciona o rendimento das caixinhas?

Ao configurar uma caixinha, o cliente pode escolher o prazo para o resgate dos fundos:

Resgate a qualquer hora: Permite flexibilidade para acessar o dinheiro quando necessário.

Resgate programado: Configurado para datas específicas sugeridas pelo banco, incentivando o planejamento a longo prazo.

Mecanismo de rendimento

O dinheiro nas caixinhas não fica estagnado; ele rende. O Nubank utiliza os seguintes métodos para potencializar os retornos:

Sugestão de Investimentos: O banco apresenta opções de índices de investimento.

Rendimento Conforme o Prazo: Baseado na escolha do cliente e no prazo de resgate definido, o dinheiro começa a render.

Bloqueio até o Resgate: Os fundos ficam bloqueados até o prazo final, garantindo que o total acumulado e os lucros sejam acessíveis no momento do saque.

Segurança e rendimento garantidos

As caixinhas são vinculadas ao RDB (Recibo de Depósito Bancário) do Nubank, que acompanha 100% do CDI e oferece diferentes opções de liquidez – imediata, diária ou planejada, dependendo do tipo de caixinha escolhido. Além disso, estão protegidas pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), proporcionando segurança extra aos investimentos dos clientes.

Criando sua caixinha no Nubank

Veja passo a passo abaixo

Acesso ao Aplicativo:

Abra o app do Nubank e faça login.

Localize a Função:

No menu inicial, procure e selecione “Caixinhas”.

Configuração

Escolha “Criar caixinha”.

Defina um objetivo claro para o uso do dinheiro.

Estabeleça o prazo de resgate.

Determine a quantia a ser transferida para a caixinha.

Confirme as informações para ativar a caixinha.

Diversificação de caixinhas

Os clientes podem criar múltiplas caixinhas, cada uma com um objetivo específico, maximizando as oportunidades de poupança e investimento. Além disso, explorar a opção “Nu Limite Garantido” pode incrementar ainda mais os rendimentos, conforme explicado detalhadamente na matéria relacionada.

As caixinhas do Nubank são uma excelente ferramenta para quem busca organizar suas finanças e otimizar rendimentos de forma segura e estratégica. Com esta funcionalidade, o Nubank não apenas simplifica a gestão financeira pessoal mas também incentiva seus clientes a investir e poupar com objetivos bem definidos. Seja para uma necessidade imediata ou um sonho a longo prazo, as caixinhas podem ajudar a transformar suas metas financeiras em realidade.

