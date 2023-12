Como faz para construir um limite no Nubank? Mais de 10 mil

Está de olho no cartão Nubank e busca entender como a função “Construir Limite” pode facilitar na conquista de um limite mais atraente? Então você chegou ao lugar certo! Essa funcionalidade permite que clientes Nubank aumentem o seu limite de crédito em menos tempo. Saiba mais sobre!

O “Construir Limite” pode ser um caminho interessante para quem precisa fazer um bom uso de crédito e busca melhorar a visibilidade que têm perante instituições financeiras. (Foto divulgação)

Como construir um limite no Nubank?

Impossível negar: conseguir um limite de crédito suficiente é um dos grandes desafios para os proprietários de cartão, especialmente em instituições como o Nubank, onde o processo de análise envolve o exame meticuloso de uma série de aspectos financeiros.

Pensando nisso, o Nubank introduziu a função “Construir Limite”, criada para ser uma opção interessante para quem está iniciando na relação com a empresa e precisa de um limite considerável em menor tempo. Essa opção é especialmente valiosa para usuários que não têm um histórico de crédito concretizado com a instituição ou para aqueles com registros indesejáveis em serviços de proteção de créditos.

Ao optar pelo “Construir Limite”, o usuário tem a oportunidade de criar um histórico de crédito confiável com o Nubank, depositando valores e, dessa forma, demonstrando responsabilidade financeira. Isso significa que quanto mais o usuário realizar depósitos, maior será o limite de crédito disponível no cartão, o que otimiza o processo de construção da relação com o banco digital.

Veja também: Péssima notícia para clientes do Nubank e Itaú; fim de serviço com “vantagens”

Como funciona?

A funcionalidade envolve depositar um valor específico na conta Nubank que, em seguida, poderá ser convertido em limite de crédito no cartão. Uma vez que a Nubank tenha uma noção clara dos hábitos de gastos do cliente, o valor retido será liberado.

Adotando essa modalidade no Nubank, o usuário tem controle total sobre o limite do cartão. Isso significa que é possível aumentar o valor depositado, recolher parte do valor não gasto e até transferir de volta para a conta principal, sem implicar em custos extras.

A título de exemplo, caso seja feita um depósito de R$ 100 para construção de crédito, e sejam gastos apenas R$ 50, é possível resgatar os R$ 50 restantes. Para resgatar os R$ 100 depositados primeiramente, será preciso realizar o pagamento da fatura. Essa flexibilidade dá ao cliente a liberdade de definir a quantia que deseja como limite.

Quais os benefícios de construir um limite no Nubank?

Como ressalta a própria instituição, uma boa parte dos usuários que fazem uso da função “Construir Limite” de maneira responsável e mantêm o pagamento das faturas em dia, após um mês de uso, já recebem um limite inicial predeterminado.

Vale ainda ressaltar que, além da possibilidade de utilização do cartão para transações internacionais e assinatura de serviços digitais, o cliente pode registrar o cartão em diversos aplicativos, ampliando assim a gama de opções de uso.

É sempre importante ponderar se a funcionalidade faz sentido diante do cenário financeiro do usuário. Para aqueles que estão com o CPF restrito, possuem uma pontuação de crédito baixa ou enfrentam dificuldades de aumento de limite, essa ação pode auxiliar.

Dessa forma, a “Construir Limite” pode ser um caminho interessante para quem precisa fazer um bom uso de crédito e busca melhorar a visibilidade que têm perante instituições financeiras.

É essencial lembrar que o valor depositado na função pode ser resgatado em qualquer momento, desde que vinculado a uma compra a crédito, e a utilização responsável dessa funcionalidade pode facilitar futuros aumentos de crédito.

Procedimento para ativar a funcionalidade

Alguns passos simples podem te ajudar a ativar essa funcionalidade: no aplicativo do Nubank, clique em “Reservar valor como limite”; defina o montante que deseja usar como limite no seu cartão; aceite os termos e condições, e prosseguindo, basta confirmar o valor escolhido, inserindo a senha de quatro dígitos. Pronto! Em poucos instantes, o novo limite do seu cartão estará ativado e pronto para uso.

Por fim, essa é apenas uma das opções para quem deseja aumentar o limite do cartão. Mantenha em dia suas obrigações financeiras, pague suas faturas em dia, e evite a utilização do cheque especial, são ações que também auxiliam em conquistar um melhor limite de crédito.

Assim, finalizamos o guia sobre como “Construir Limite” com o Nubank. Lembre-se, um bom uso do crédito, responsabilidade financeira e o cuidado com seu histórico são os melhores caminhos para usufruir dos benefícios de um limite maior em seu roxinho. Boa jornada financeira!

Veja também: Nubank: últimos R$ 2.000 na forma de Pix para os clientes em 2023