Bolsa Família 2024: veja quando você irá receber em Maio

Você está por dentro das últimas atualizações do Bolsa Família para maio de 2024? Com o objetivo de apoiar famílias de baixa renda e promover acesso à educação e saúde, o Governo Federal continua a fazer ajustes no programa, incluindo novos benefícios e um calendário atualizado para o mês de maio. Vamos detalhar tudo o que você precisa saber para não perder os prazos!

Detalhes do pagamento e novos valores

A partir de 17 de maio, os beneficiários do Bolsa Família começarão a receber seus pagamentos mensais, com o valor fixo de R$ 600. Além desse valor base, famílias com crianças e adolescentes até 18 anos, gestantes e nutrizes podem esperar benefícios adicionais.

Para famílias com crianças até 6 anos, o Benefício Primeira Infância (BPI) adiciona R$ 150 ao montante, enquanto o Benefício Variável Familiar (BVF) oferece R$ 50 para crianças de 7 a 18 anos.

Calendário de pagamento: Quando você vai receber?

O pagamento dos benefícios é organizado de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Confira as datas específicas para cada final de NIS em maio de 2024:

Final 1: 17 de maio

17 de maio Final 2: 20 de maio

20 de maio Final 3: 21 de maio

21 de maio Final 4: 22 de maio

22 de maio Final 5: 23 de maio

23 de maio Final 6: 24 de maio

24 de maio Final 7: 27 de maio

27 de maio Final 8: 28 de maio

28 de maio Final 9: 29 de maio

29 de maio Final 0: 31 de maio

Vale-Gás não será pago em Maio

É importante lembrar que o Vale-Gás, no valor de R$ 102, não será pago em maio, pois é distribuído a cada dois meses. O último pagamento foi realizado em abril, portanto, os beneficiários deverão aguardar até junho para o próximo.

Com estas informações, esperamos que você possa se organizar para receber seu benefício sem contratempos. Mantenha seus dados atualizados junto ao INSS e verifique se todas as condições estão sendo atendidas para garantir o recebimento de todos os benefícios a que você tem direito. Acompanhar de perto o calendário e entender os detalhes dos pagamentos são passos cruciais para maximizar os benefícios do programa Bolsa Família.

Como receber o Bolsa Família a partir de Maio?

Para receber o Bolsa Família a partir de maio, é essencial que os beneficiários estejam devidamente cadastrados e com todas as informações atualizadas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). As famílias que atendem aos critérios de renda e composição familiar estabelecidos pelo programa e que estão com o cadastro em dia não precisam realizar nenhuma ação adicional para receber os pagamentos. É importante verificar regularmente se todos os dados pessoais e familiares estão corretos e atualizados, incluindo endereços e composição familiar, para evitar bloqueios ou cancelamentos do benefício.

Além disso, os beneficiários devem ficar atentos às datas de pagamento, que são definidas pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão do Bolsa Família. Cada beneficiário pode sacar o valor correspondente ao seu benefício em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou caixas eletrônicos.

Para facilitar o acesso ao benefício, é recomendável que os beneficiários possuam o Cartão Cidadão. Este cartão permite não apenas o saque do Bolsa Família, mas também de outros benefícios sociais e trabalhistas, otimizando o processo e garantindo que o auxílio chegue a quem realmente precisa.

