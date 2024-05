Concurso abre vagas com salário inicial de até R$ 20,9 mil

Está em busca de uma oportunidade com excelente remuneração? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) acaba de anunciar a abertura de um concurso público para preencher ao menos 150 vagas para profissionais de nível superior.

Esta é a primeira seleção pública do banco em 12 anos, e os salários iniciais são de tirar o fôlego!

Concurso do BNDES abre 150 vagas com excelentes oportunidades para profissionais de nível superior. Inicie sua carreira com um salário inicial de R$ 20,9 mil! (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Detalhes do Concurso: O que Você Precisa Saber

Os candidatos selecionados no concurso terão a chance de ingressar no BNDES com um salário inicial impressionante de R$ 20,9 mil. O edital está previsto para ser divulgado no segundo semestre deste ano, e a banca organizadora será a renomada Fundação Cesgranrio.

O BNDES está buscando especialistas em diversas áreas do conhecimento, incluindo Administração, Análise de Sistemas (Desenvolvimento, Suporte e Cibersegurança), Arquitetura-Urbanismo, Arquivologia Digital, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia e Psicologia Organizacional. Com a transformação digital e o crescente foco em Inteligência Artificial, as áreas de Ciência de Dados e Cibersegurança ganham destaque especial nesta seleção.

Compromisso com a Inclusão

O BNDES demonstra seu compromisso com a inclusão social ao reservar 30% das vagas para candidatos negros e negras e pelo menos 10% para pessoas com deficiência (PCDs). Essa iniciativa visa promover a diversidade dentro da instituição e oferecer igualdade de oportunidades para todos os candidatos.

Este concurso representa uma excelente chance para profissionais que desejam ascender em suas carreiras e trabalhar em uma das instituições financeiras mais respeitadas do país. Além de um salário atraente, o BNDES oferece a possibilidade de desenvolver trabalhos que impactam diretamente o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Prepare-se para essa grande oportunidade e fique atento ao lançamento do edital!

Dicas de estudo para o concurso

Ao se preparar para um concurso como o do BNDES, é crucial ter uma estratégia de estudo bem definida. Primeiramente, familiarize-se com o conteúdo programático divulgado no edital. Invista em materiais de estudo de qualidade e considere a possibilidade de cursos preparatórios, especialmente aqueles focados nas áreas de Ciência de Dados e Cibersegurança, se essas forem as suas áreas de interesse. Organize seu tempo de estudo de forma a cobrir todos os tópicos, alternando entre teoria e prática com muitos exercícios. A constância e a disciplina são fundamentais, portanto, estabeleça uma rotina diária de estudos e siga-a rigorosamente.

Além disso, técnicas de revisão eficazes são essenciais para garantir que o conhecimento seja bem consolidado. Utilize métodos como mapas mentais, resumos e flashcards para revisar os principais conceitos. Simulados frequentes são indispensáveis para se acostumar com o formato das provas e gerenciar melhor o tempo durante o exame real. Lembre-se também de cuidar da sua saúde física e mental; uma boa alimentação, exercícios regulares e pausas adequadas durante os estudos são importantes para manter o foco e a energia até o dia da prova.

