BLOQUEIO do INSS para aposentados e pensionistas, vejam motivo

Você é aposentado e voltou ao mercado de trabalho? Cuidado, o INSS anunciou novas regras que podem afetar o seu bolso. Recentemente, o Instituto Nacional do Seguro Social comunicou que não haverá bloqueio de pagamento por falta de prova de vida.

No entanto, há mudanças significativas para quem se aposentou e decidiu retomar a atividade profissional.

Descubra as condições sob as quais aposentados e pensionistas podem enfrentar bloqueios em seus pagamentos pelo INSS ao voltarem a trabalhar. Informe-se para proteger seu benefício. Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Quem pode ser afetado pelo bloqueio?

Aposentados e pensionistas que retornaram ao trabalho devem ficar atentos às especificações do INSS. Para aposentadorias especiais e por incapacidade permanente, as regras são claras e exigem atenção. Por exemplo, a aposentadoria por incapacidade permanente será cancelada automaticamente se o beneficiário voltar a trabalhar.

Este tipo de aposentadoria presume que o indivíduo não tem condições de realizar trabalho de qualquer natureza, portanto, retomar atividades laborais indica uma possível recuperação da capacidade de trabalho, o que leva ao cancelamento do benefício.

Veja mais sobre: INSS emite alerta vermelho para mulheres que precisam receber qualquer benefício; atenção!

Aposentadoria Especial: Cuidados Necessários

Para os aposentados pela modalidade especial, continua sendo proibido exercer atividades que sejam nocivas à saúde ou à integridade física. Caso o aposentado opte por voltar ao trabalho em funções que não comprometam sua saúde, o benefício será mantido.

No entanto, é essencial que os trabalhadores nesta categoria se realoquem em funções seguras, evitando assim o risco de bloqueio ou cancelamento da aposentadoria.

Contribuições Continuam Importantes

Mesmo após a aposentadoria, se voltar ao mercado de trabalho, o cidadão deve continuar contribuindo para a Previdência Social. Esse procedimento não só cumpre com as obrigações legais mas também possibilita benefícios adicionais como o salário-família e acesso a programas de reabilitação profissional.

É crucial que todos os aposentados e pensionistas que estejam considerando retornar ao trabalho ou que já estejam trabalhando se mantenham informados sobre as regras do INSS para evitar surpresas desagradáveis com bloqueios de pagamento. Consulte regularmente o site oficial do INSS e, se possível, procure orientação jurídica para entender completamente as implicações das suas escolhas laborais e previdenciárias.

Situações mais comuns de bloqueio de benefício

Uma das situações mais comuns de bloqueio de benefício ocorre quando os aposentados não realizam a prova de vida anual, uma exigência do INSS para confirmar que o beneficiário está vivo e ainda tem direito ao recebimento. Embora recentemente o INSS tenha suspendido temporariamente essa exigência durante a pandemia, normalmente a falta dessa comprovação resulta em bloqueio automático do pagamento até que o procedimento seja realizado. Esse processo é essencial para evitar fraudes e garantir que os recursos cheguem a quem realmente tem direito.

Outra situação frequente de bloqueio acontece quando há inconsistências nos dados cadastrais ou na documentação do beneficiário. Isso pode incluir desde divergências em informações básicas, como endereço e dados bancários, até erros na documentação relacionada à aposentadoria ou pensão. Alterações na situação de trabalho do beneficiário, como no caso de aposentados que retornam ao mercado de trabalho e não comunicam ao INSS, também podem levar a interrupções no pagamento do benefício. É crucial manter todos os dados atualizados junto ao Instituto e comunicar qualquer mudança que possa afetar o recebimento da aposentadoria ou pensão.

Não deixe de conferir: Grana no bolso! INSS libera primeira parcela do 13° salário; veja quem recebe