Gasolina ou etanol: veja qual combustível está mais vantajoso atualmente

Você está em dúvida sobre qual combustível escolher na hora de abastecer? Com as constantes variações nos preços dos combustíveis, muitos motoristas ficam indecisos entre gasolina e etanol. Vamos esclarecer qual está mais vantajoso atualmente, com base em dados recentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Confira a análise mais recente sobre a vantagem econômica de usar etanol versus gasolina. Veja em quais estados brasileiros o etanol está mais competitivo segundo a ANP. (Foto: divulgação)

Etanol X Gasolina: Quem Leva a Melhor?

Recentemente, o etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em 8 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Segundo o último levantamento da ANP, a paridade do preço do etanol frente à gasolina estava em 65,92% na média nacional, tornando-o mais atrativo economicamente quando comparado ao derivado do petróleo.

Veja mais sobre: Gasolina pode ficar mais cara no governo Lula; veja quanto

Estados onde o Etanol é mais Competitivo

Os dados indicam que o etanol é uma escolha mais econômica nos estados do Acre, com uma paridade de 69,40%, Amazonas (67,72%), Goiás (66,32%), Mato Grosso (62,03%), Mato Grosso do Sul (64,79%), Minas Gerais (67,94%), Paraná (65,84%) e São Paulo (65,49%), além do Distrito Federal (68,82%).

Nesses locais, o preço do etanol é suficientemente baixo em relação à gasolina para justificar sua escolha, especialmente se considerarmos os veículos flex e o rendimento específico do biocombustível em cada modelo.

Por que essa variação importa?

O custo-benefício do etanol em relação à gasolina depende não só dos preços nos postos, mas também do tipo de veículo e do rendimento do combustível.

Especialistas apontam que, em alguns casos, o etanol pode ser competitivo mesmo com uma paridade acima de 70%, dependendo de como o veículo processa o biocombustível. Portanto, a decisão sobre qual combustível usar deve considerar múltiplos fatores, incluindo os preços atuais e o desempenho do veículo.

Antes de decidir entre etanol ou gasolina, é essencial considerar as condições atuais do mercado e as especificidades do seu veículo. Verifique sempre a paridade atualizada e faça contas para determinar qual opção oferece o melhor custo-benefício para seu uso específico. Escolher sabiamente pode resultar em economia significativa ao longo do tempo.

Como escolher entre a gasolina e o álcool?

Escolher entre abastecer com gasolina ou etanol não precisa ser um dilema, especialmente se você entender como cada opção afeta seu veículo e seu bolso. Primeiramente, verifique a paridade entre os preços dos combustíveis: uma regra geral é que o etanol deve custar até 70% do preço da gasolina para ser considerado economicamente vantajoso, devido à sua menor eficiência energética.

Além disso, considere o tipo de veículo que possui; carros flex modernos são projetados para operar eficientemente com ambos os combustíveis, mas o desempenho pode variar ligeiramente entre eles.

Outro aspecto importante é avaliar seus hábitos de condução e a frequência com que utiliza o carro. O etanol tende a ser mais vantajoso para quem faz percursos curtos e frequentes, onde o motor não alcança temperaturas muito altas, pois ele queima mais rapidamente e atinge a temperatura ideal de operação mais rápido que a gasolina.

Já para longas distâncias e viagens, a gasolina pode ser mais adequada devido à maior autonomia proporcionada por litro. Portanto, analisar seu uso diário e as distâncias que percorre regularmente pode ajudar significativamente na decisão de qual combustível escolher.

Não deixe de conferir: Gasolina comum ou aditivada? Entenda os mitos perigosos