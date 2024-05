Estes três medicamentos podem AUMENTAR o risco de doença, veja

Você sabia que alguns medicamentos comuns podem aumentar significativamente o risco de desenvolver demência? Uma recente pesquisa da Universidade da Califórnia-São Francisco trouxe evidências preocupantes sobre medicamentos amplamente utilizados.

Estudo revela que o uso frequente de certos medicamentos para dormir pode elevar o risco de demência em até 79%. Conheça os impactos e precauções necessárias. (Foto divulgação)

Medicamentos e Risco de Demência: O Que Você Precisa Saber

O estudo analisou o impacto de medicamentos para dormir como zolpidem, clonazepam, diazepam e alguns antidepressivos. Os resultados mostram um aumento de até 79% no risco de demência entre os usuários frequentes desses medicamentos, principalmente entre indivíduos brancos.

Zolpidem, conhecido por ajudar as pessoas a adormecer mais rapidamente, é indicado para uso a curto prazo. No entanto, o uso prolongado pode levar a dependência, tolerância e, agora sabemos, um risco aumentado de demência. O zolpidem atua no receptor GABA, promovendo um efeito calmante essencial para induzir o sono, mas com potenciais efeitos adversos significativos.

Face aos riscos associados a esses medicamentos, Dr. Yue Leng, principal autor do estudo, enfatiza a importância de considerar alternativas. A terapia cognitivo-comportamental para insônia é destacada como a primeira linha de tratamento, e a melatonina pode ser uma opção mais segura, embora mais estudos sejam necessários para entender seus efeitos a longo prazo.

Cuidados Necessários com Clonazepam e Diazepam

Clonazepam e diazepam, ambos usados no tratamento de ansiedade e outros transtornos, também mostraram aumentar o risco de demência. O clonazepam, por exemplo, tem efeitos sedativos que podem levar a alterações de memória e depressão. Da mesma forma, o diazepam, apesar de eficaz para relaxamento muscular e alívio de ansiedade, pode causar sonolência e confusão, afetando a qualidade de vida e a saúde cognitiva a longo prazo.

Estes resultados são um lembrete crucial para os pacientes e profissionais de saúde considerarem cuidadosamente o uso de medicamentos para dormir e ansiolíticos. A avaliação de alternativas menos arriscadas e o investimento em terapias não farmacológicas podem não apenas melhorar a qualidade do sono, mas também proteger a saúde mental e cognitiva ao longo da vida. Considere todas as opções disponíveis e converse com seu médico sobre o melhor plano para sua saúde e bem-estar.

Saiba como tomar um medicamento de forma responsável

Tomar medicamentos de forma responsável é essencial para a eficácia do tratamento e para evitar complicações de saúde desnecessárias. Primeiramente, é crucial seguir as orientações médicas rigorosamente, sem ajustar a dose ou a frequência por conta própria.

Cada medicamento vem com instruções específicas que devem ser seguidas para garantir sua segurança e efetividade. Além disso, é importante informar ao seu médico sobre todos os outros medicamentos, suplementos e ervas que você está utilizando, pois interações medicamentosas podem alterar a eficácia ou causar efeitos colaterais graves.

Outro aspecto fundamental é a comunicação aberta com seu médico sobre qualquer efeito colateral ou reação adversa que experienciar. Muitas vezes, os pacientes hesitam em relatar problemas porque acreditam que são inevitáveis ou não importantes. No entanto, identificar e tratar efeitos adversos rapidamente pode prevenir problemas de saúde mais graves no futuro.

Além disso, armazene seus medicamentos em um local seguro, longe de umidade, calor e luz direta, e jamais use medicamentos prescritos para outra pessoa, mesmo que os sintomas sejam semelhantes. Essas práticas asseguram que o tratamento seja tão seguro e eficaz quanto possível.

