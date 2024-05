NOVA funcionalidade do iPhone pode transformar tecnologia AMADA; veja

A Apple está em negociações avançadas com a OpenAI para integrar inteligência artificial (IA) em seu próximo lançamento, o iPhone 16.

Especula-se que o novo smartphone, previsto para o segundo semestre deste ano, possuirá um chatbot de IA generativa, visando competir diretamente com o Galaxy IA da Samsung.

Essa movimentação marca um avanço significativo na estratégia da Apple em trazer recursos de IA para seus dispositivos.

Apple negocia parceria com OpenAI para integrar IA no iPhone 16, visando competir com o Galaxy IA da Samsung. Saiba como essa movimentação pode revolucionar o mercado. (Foto: divulgação).

Rumores sugerem impulso nas ações da Apple com a introdução da IA no iPhone 16

Em fevereiro, o CEO da Apple, Tim Cook, indicou que a empresa estava preparando um anúncio importante relacionado à integração de tecnologia em seus produtos existentes.

Desde então, tem ficado cada vez mais claro que a Apple está comprometida em aproveitar os benefícios da IA.

Recentemente, fontes familiarizadas com as negociações revelaram à Bloomberg que a empresa está buscando uma parceria com a OpenAI para desenvolver um chatbot semelhante ao ChatGPT.

A expectativa é que essas inovações impulsionem o crescimento das ações da Apple no mercado.

É importante destacar que os iPhones não são os únicos dispositivos da Apple a receberem suporte para recursos de IA.

Anteriormente, a empresa havia anunciado planos para lançar uma nova linha de Macbooks com processadores M4 voltados para IA.

A simples menção desses planos já resultou em um aumento de 4% nas ações da empresa.

No entanto, questões como a queda nas vendas de iPhones na China e processos judiciais nos Estados Unidos têm impactado as discussões sobre a implementação desses novos recursos.

Saiba também: WhatsApp libera ferramenta que promete mais segurança para iPhone

O que é a OpenAI e como ela pode impactar o futuro do iPhone 16?

A OpenAI, empresa do Vale do Silício fundada por Elon Musk e Sam Altman em 2015, está atualmente em negociações com a Apple.

Reconhecida por seu compromisso em desenvolver IA com capacidades semelhantes às humanas, a empresa conta com investidores de peso, incluindo nomes como PayPal, Google, Amazon e Facebook.

Seu produto mais conhecido, o ChatGPT, lançado em 2022, é um chatbot que utiliza IA para fornecer respostas e executar tarefas.

Com essa parceria, a Apple busca fortalecer sua presença no mercado de smartphones, oferecendo aos usuários recursos de IA avançados que proporcionem uma experiência mais inteligente e personalizada.

O chatbot de IA no iPhone 16 tem o potencial de revolucionar a forma como os usuários interagem com seus dispositivos, oferecendo assistência virtual em diversas tarefas do dia a dia.

Samsung já se destaca com recursos de IA em sua linha Galaxy

Enquanto a Apple está trabalhando para integrar IA em seus dispositivos, a Samsung já deu passos significativos nesse sentido.

No início de 2024, a empresa lançou a linha Galaxy S24, que introduziu o conjunto de ferramentas inteligentes Galaxy AI em seus smartphones.

Esses recursos incluem um chat inteligente com sugestões de mensagens, tradução simultânea de chamadas de voz e edição generativa de imagens, entre outros.

Além dos modelos Galaxy S24, a IA também foi incorporada a outros produtos da Samsung, como os Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Tab S9.

Essa abordagem da Samsung destaca a importância da IA no mercado mobile e pressiona outras empresas, como a Apple, a acelerar seus esforços nesse campo.

No panorama competitivo dos smartphones, a integração de IA tornou-se uma das principais estratégias para oferecer aos consumidores experiências mais inteligentes e personalizadas.

Com a possível parceria entre Apple e OpenAI, o iPhone 16 tem o potencial de se destacar como um dos principais dispositivos do mercado, oferecendo recursos de IA avançados que redefinem a experiência do usuário.

Saiba também: NOVIDADE na Uber: veja o que é o Uber pending