Universidades Federais em GREVE; veja lista das faculdades que pararam suas atividades

Professores, técnicos-administrativos e servidores de universidades, centros de educação tecnológicas e institutos federais de todas as regiões do Brasil decidiram entrar em greve a partir de segunda-feira, 15 de março.

Esta decisão representa uma adesão significativa ao movimento iniciado por servidores técnico-administrativos em educação no dia 11 de março, o qual já contava com a participação de trabalhadores de 50 universidades e quatro institutos.

Professores e servidores de universidades federais entram em greve por melhores condições salariais e investimentos na educação. Veja as instituições participantes. (Foto: divulgação).

Reivindicações e motivos da greve

A categoria dos professores reivindica um reajuste salarial de 22%, a ser dividido em três parcelas iguais de 7,06%, com a primeira parcela ainda para este ano e as outras duas para 2025 e 2026.

Além do reajuste salarial, a Andes-SN (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior) destaca a necessidade urgente de investimentos públicos nas instituições federais de educação.

Os servidores técnico-administrativos em educação também têm suas próprias demandas, buscando a reestruturação do plano de carreira, o que inclui a recomposição salarial.

A Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior) ressalta que a greve é um direito constitucional garantido aos trabalhadores, e que as seções sindicais e os servidores têm autonomia para deliberar quanto à participação no movimento.

Acompanhe: Aplicativo oficial do Pé-de-Meia: guia para liberar até R$ 1.900,00

Impacto dos cortes na educação

O contexto da greve se dá em meio a cortes significativos na educação. Durante o ano de 2024, o governo Lula (PT) realizou diversos cortes de verbas em diferentes áreas, incluindo a educação.

Ministérios como o da Educação e o da Ciência e Tecnologia sofreram reduções orçamentárias, afetando diretamente as instituições de ensino, pesquisa e assistência estudantil.

Entre os impactos mais relevantes, destacam-se os cortes na verba do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), que sofreu uma redução de R$ 73 milhões, representando cerca de 3,6% do recurso destinado à pesquisa.

As instituições de ensino têm reiterado suas reclamações sobre a falta de verbas, destacando que as verbas recebidas são insuficientes para garantir a qualidade e o funcionamento adequado das atividades acadêmicas.

Instituições em greve: lista de participantes

A greve ganhou adesão em diversas instituições em todo o país. Abaixo está uma lista das instituições que já aderiram ao movimento, bem como aquelas que estão em estado de greve ou que estão em processo de construção de greve:

Em greve desde 15/4:

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ)

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) – campi Alvorada, Canoas, Osório, Porto Alegre, Restinga, Rolante e Viamão;

Universidade Federal de Sergipe (UFS);

Universidade Federal de Uberlândia (UFU);

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)

Com indicativo/construção de greve aprovada sem data de deflagração:

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Universidade Federal do Piauí (UFPI)

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

Em estado de greve:

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

A greve nas instituições federais de ensino reflete não apenas as demandas específicas dos servidores, mas também a preocupação com o futuro da educação pública no Brasil, em meio a cortes orçamentários e desvalorização dos profissionais da área.

Saiba também: BB confirma SURPRESA para brasileiros que estão com CPF 0, 1, 3, 2 a 9 na lista