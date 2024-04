O programa Bolsa Família inicia os pagamentos desta semana, seguindo um cronograma estruturado com base no último dígito do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Aqueles cujo NIS termina em números de 5 a 9 terão os pagamentos realizados posteriormente, dentro do mês corrente. Portanto, a partir do dia de pagamento em questão; o benefício cai na conta a partir das 7h. Podendo demorar algumas horas.

Quando entra na conta os R$ 680,00 do Bolsa Família Consulte agora | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Estrutura de pagamento baseada no NIS

O sistema de pagamento do Bolsa Família é meticulosamente organizado para garantir uma distribuição eficiente dos recursos. Os pagamentos são escalonados conforme o último dígito do NIS:

Final 1 : pagamento em 17 de abril

: pagamento em 17 de abril Final 2 : pagamento em 18 de abril

: pagamento em 18 de abril Final 3 : pagamento em 19 de abril

: pagamento em 19 de abril Final 4 : pagamento em 22 de abril

: pagamento em 22 de abril Final 5 : pagamento em 23 de abril

: pagamento em 23 de abril Final 6 : pagamento em 24 de abril

: pagamento em 24 de abril Final 7 : pagamento em 25 de abril

: pagamento em 25 de abril Final 8 : pagamento em 26 de abril

: pagamento em 26 de abril Final 9 : pagamento em 29 de abril

: pagamento em 29 de abril Final 0: pagamento em 30 de abril

Variação nos valores do Bolsa Família

O valor médio disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) por família inscrita no programa varia mensalmente, situando-se entre R$ 680 e R$ 685. Esta quantia é uma média, portanto, o valor exato pode variar de acordo com a composição familiar e as especificidades de cada caso.

Detalhamento dos Benefícios

O valor total do benefício que cada família recebe é calculado com base nas informações fornecidas ao Cadastro Único, considerando os seguintes benefícios complementares:

Benefício da Primeira Infância : R$ 150 por criança de 0 a 6 anos.

: R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. Benefício Variável Familiar : R$ 50 para crianças e jovens entre 7 e 18 anos, e para gestantes.

: R$ 50 para crianças e jovens entre 7 e 18 anos, e para gestantes. Benefício Nutrizes: R$ 50 para bebês de até 6 meses.

O valor mínimo garantido por família é de R$ 600, com incrementos de acordo com os benefícios elegíveis acima citados.

Consulta aos pagamentos

A consulta aos valores e datas de pagamento do Bolsa Família pode ser realizada através do aplicativo Caixa Tem. Os passos são simples:

Faça login no App do Caixa Tem. Selecione “Extrato” e depois “Futuro”. O sistema apresentará todos os valores programados para serem depositados na conta.

Importante: A variação nos valores recebidos ocorre apenas em situações específicas, determinadas pelos critérios do programa.

O pagamento escalonado do Bolsa Família e a transparência nos valores ajudam a assegurar que os beneficiários possam planejar suas finanças de forma eficaz. Mantenha-se informado através das atualizações no app Caixa Tem e ajuste seu orçamento conforme necessário para maximizar o uso dos recursos disponíveis.

