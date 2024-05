Muitas vezes, enviar uma mensagem no WhatsApp pode ser inconveniente, especialmente quando é necessário salvar o contato de alguém que não deseja ter na agenda.

No entanto, existem maneiras de contornar essa situação de forma rápida e fácil, sem comprometer a sua organização.

Vamos explorar três métodos simples para enviar mensagens sem a necessidade de salvar o número em sua agenda, garantindo mais eficiência e privacidade na comunicação.

TRÊS maneiras SURPREENDENTES de mandar mensagem no WhatsApp

Acompanhe:

1. Utilize a aba “Nova Conversa”

A primeira maneira é através da aba “Nova Conversa“, um recurso acessível e prático oferecido pelo WhatsApp.

Ao abrir o aplicativo, localize o símbolo de “+” no canto inferior direito para usuários de Android e no canto superior direito para usuários de iPhones.

Em seguida, clique no ícone de lupa na parte superior da tela e digite o número do celular, incluindo o DDD. Se preferir, você pode mudar para o teclado numérico para facilitar a digitação.

Uma vez digitado o número correto, o contato será imediatamente exibido. Basta então clicar em “Conversar” para iniciar uma nova janela de conversa, sem a necessidade de adicionar o número aos seus contatos. Essa opção é ideal para contatos de uso único ou emergenciais.

2. Inicie conversas privadas através dos grupos

Outra alternativa é iniciar uma conversa com alguém através de um grupo do WhatsApp, sem precisar adicionar o contato à sua lista.

Isso é particularmente útil quando ambos os usuários fazem parte do mesmo círculo social ou profissional.

Para isso, entre nas informações do grupo e navegue pela lista de membros até encontrar o número desejado.

Ao tocar no usuário, as opções serão exibidas e você poderá selecionar “Conversar“, iniciando assim uma nova conversa diretamente.

3. Envie o número para si mesmo

Uma técnica conveniente para iniciar uma conversa com um novo contato é enviar o número para si mesmo.

Abra a aba de contatos no WhatsApp e procure por “Você“. Clique em seu nome para abrir uma conversa consigo mesmo e, em seguida, digite o número de celular com o DDD e envie como mensagem.

O número aparecerá em azul; toque nele e selecione “Conversar com“, abrindo assim uma nova conversa com o número desejado, sem a necessidade de salvá-lo em seus contatos.

Esses métodos simples e eficazes permitem uma comunicação mais ágil e organizada, especialmente em contextos profissionais onde a privacidade e a separação entre contatos pessoais e profissionais são essenciais. Experimente essas dicas hoje mesmo e simplifique sua rotina de comunicação no WhatsApp.

Bug do WhatsApp incomoda usuários

Recentemente, usuários da versão mais recente do WhatsApp para Android têm enfrentado um bug que impede o envio de vídeos através do aplicativo.

Este problema ocorre durante o processamento da mídia e parece afetar apenas vídeos, não interferindo no envio de fotos ou áudios.

O erro foi amplamente discutido por usuários em várias plataformas sociais, incluindo o Reddit. A falha interrompe o upload de vídeos, sejam eles salvos da galeria, gravados pela câmera ou baixados de outros aplicativos.

A versão específica com o bug é a 2.24.934, disponível para testadores do WhatsApp Beta. Uma solução temporária envolve retroceder para uma versão anterior do aplicativo, a 2.24.885, que funcionou normalmente em testes realizados com um Samsung Galaxy S22 Ultra.

