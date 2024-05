Moeda de 5 centavos pode te deixar com o bolso CHEIO de dinheiro

Você sabia que duas moedas de 5 centavos podem ser vendidas por mais de R$ 400 no país?

Isso pode até ser difícil de acreditar, mas existem pessoas que pagam caro para terem em sua posse itens incomuns, com características únicas, mesmo que tenham um valor monetário baixo.

Por isso, fique ligado no troco e não perca a chance de ganhar dinheiro sem dificuldade.

Valorize suas moedas de 5 centavos! Descubra como duas delas podem valer mais de R$ 400 devido a um erro raro. Colecione e lucre! (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O crescente interesse na numismática no Brasil

Nos últimos tempos, o universo da numismática passou a crescer de maneira significativa no Brasil. Os colecionadores de moedas antigas pagam valores elevados, surpreendendo a população no geral.

Aliás, esse universo vem girando um grande volume financeiro no país, evidenciando o seu fortalecimento atual.

Numismatas: os especialistas em moedas antigas

As pessoas que estudam, pesquisam e se especializam em medalhas, moedas e cédulas, sob o ponto de vista histórico, econômico e artístico, são chamadas de numismatas, termo que também identifica quem coleciona estes itens.

Para os numismatas, o valor facial das moedas não tem muita importância. Na verdade, a cunhagem do modelo é apenas um detalhe para essas pessoas, pois elas buscam outras características.

Em outras palavras, o valor monetário do exemplar é considerado apenas um detalhe para os interessados em comprá-los.

Características das moedas de 5 centavos

Embora as moedas não costumem fazer muito sucesso no Brasil, já que as pessoas geralmente as veem como itens para troco, a realidade é bem diferente no universo da numismática.

Em resumo, cada item possui um valor de face, que é o mesmo em qualquer lugar do país. Entretanto, para os numismatas, uma moeda de poucos centavos pode valer centenas ou milhares de reais.

O valor dos modelos de 2005 e 2009 com reverso invertido

Foi o que aconteceu com duas moedas de 5 centavos, que passaram a mexer com o imaginário dos colecionadores.

Muitos deles se mostram dispostos a pagarem mais de R$ 400 pelos dois itens incomuns, algo que muitas pessoas não conseguem entender, já que os exemplares valem, juntos, 10 centavos, ao menos na teoria.

Em suma, os modelos não possuem muitas diferenças em relação às demais moedas de 5 centavos, mas uma falha elevou significativamente o seu valor no país.

O problema é que, para boa parte da população, esse defeito pode passar despercebido, pois não é muito evidente.

Como identificar os modelos raros?

As moedas de 5 centavos buscadas pelos colecionadores foram fabricadas nos anos de 2005 e 2009. Isso quer dizer que faz menos de 20 anos que os modelos entraram em circulação no país e que ainda é possível encontrá-los.

Vale destacar que os exemplares comuns não apresentam valores elevados. Contudo, houve a catalogação de moedas de 5 centavos de 2005 e 2009 com um erro de fabricação que eleva o seu valor em milhares de vezes: reverso invertido.

Para conferir se os modelos têm esse erro, basta girá-los na vertical, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima.

Se, ao girar a moeda, o reverso ficar de ponta cabeça, significa que ele está invertido, algo que não deveria acontecer.

Estado de conservação e valor dos itens raros

As moedas recebem algumas classificações quanto ao seu estado de conservação. O primeiro termo se chama flor de cunho, que se refere aos exemplares que não circularam, ou seja, não apresentam qualquer sinal de desgaste ou manuseio.

Em outras palavras, são moedas que não possuem marcas e estão em perfeito estado de conservação. Por sua vez, o estado de soberba se refere às moedas que apresentam, aproximadamente, 90% dos detalhes da cunhagem original.

Já a moeda muito bem conservada (MBC) se caracteriza por ter mais sinais de manuseio e uso. Os itens devem apresentar, aproximadamente, 70% dos detalhes da cunhagem original.

Além disso, o seu nível de desgaste deve ser homogêneo, sem ter um local bem mais desgastado que outro.

Valores dos modelos de 2005 e 2009 com reverso invertido

De acordo com o Catálogo Ilustrado Moedas com Erros, a moeda de 5 centavos de 2005 com o reverso invertido tem os seguintes valores:

Flor de cunho: R$ 220 ;

; Soberba: R$ 80 ;

; MBC: R$ 40.

Por sua vez, o modelo fabricado em 2009 com o reverso invertido está valendo o seguinte:

Flor de cunho: R$ 200 ;

; Soberba: R$ 150 ;

; MBC: R$ 100.

As pessoas que possuírem as duas moedas de cinco centavos com o reverso invertido, de 2005 e 2009, poderão vendê-las por R$ 420, a depender do seu estado de conservação.

Por isso que os analistas recomendam que o manuseio destes itens ocorra apenas com luvas e o seu armazenamento deve ser feito em saquinhos plásticos ou em papel filme.

De todo modo, os interessados em vender seus exemplares podem entrar em sites especializados. Há muitos colecionadores dispostos a pagar caro para terem modelos raros, e essa é uma chance para ganhar um dinheiro extra sem fazer muito esforço.

