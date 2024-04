Cuidado! Quem recebe acima deste VALOR perde o Bolsa Família e Vale-Gás

Se você está buscando informações sobre a renda máxima permitida para acessar o Bolsa Família, este artigo oferece um guia detalhado sobre os critérios de elegibilidade e os diversos benefícios proporcionados pelo programa.

O Bolsa Família é essencial para oferecer assistência financeira a famílias em situação de vulnerabilidade, desempenhando um papel fundamental no combate à pobreza no Brasil.

Entendendo a renda per capita no Bolsa Família

O Bolsa Família define seus critérios de elegibilidade principalmente através da renda per capita, isto é, a renda mensal de cada membro da família dividida pelo total de membros. Para 2024, a renda per capita máxima para qualificação no programa é de R$ 218. Esse valor é um indicador crucial para determinar quem está apto a receber o benefício, garantindo que o auxílio seja direcionado às famílias que mais precisam.

O programa é coordenado pelo Ministério da Cidadania (anteriormente conhecido como Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome) e visa atender às necessidades básicas de famílias extremamente pobres, considerando tanto a renda total quanto a renda individual.

Benefícios oferecidos pelo Bolsa Família

Além do benefício básico, o programa oferece uma variedade de auxílios adicionais para atender às necessidades específicas de diferentes grupos dentro das famílias beneficiadas:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142,00 por pessoa incluída no programa.

R$ 142,00 por pessoa incluída no programa. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50,00 adicionais para famílias com bebês de até 7 meses.

R$ 50,00 adicionais para famílias com bebês de até 7 meses. Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150,00 adicionais para famílias com crianças entre 0 a 7 anos incompletos.

R$ 150,00 adicionais para famílias com crianças entre 0 a 7 anos incompletos. Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50,00 adicionais por criança ou adolescente entre 7 e 18 anos incompletos, e para gestantes.

R$ 50,00 adicionais por criança ou adolescente entre 7 e 18 anos incompletos, e para gestantes. Benefício Complementar (BCO): Valor ajustado para garantir que a família receba no mínimo R$ 600,00 total, complementando outros benefícios recebidos.

Valor ajustado para garantir que a família receba no mínimo R$ 600,00 total, complementando outros benefícios recebidos. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Assegura que nenhum beneficiário receba menos do que o valor anteriormente garantido pelo programa, com validade até maio de 2025.

Pagamentos combinados em Abril

Em abril, os beneficiários do Bolsa Família e do Vale-Gás receberão um suporte financeiro combinado de aproximadamente R$ 710. Este suporte é crucial, especialmente em tempos de alta nos preços de commodities e insumos básicos. Os pagamentos são programados conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social):

NIS final 1: 17 de abril

NIS final 2: 18 de abril

NIS final 3: 19 de abril

NIS final 4: 22 de abril

NIS final 5: 23 de abril

NIS final 6: 24 de abril

NIS final 7: 25 de abril

NIS final 8: 26 de abril

NIS final 9: 29 de abril

NIS final 0: 30 de abril

Esses depósitos não apenas ajudam a cobrir custos imediatos, mas também ajudam a planejar o orçamento familiar de forma mais eficiente.

Qualificação para o Auxílio-Gás

O Auxílio Gás é um programa que subsidia a compra de botijões de gás para famílias de baixa renda, promovendo alívio econômico e acesso a necessidades básicas. Para se qualificar para o Vale-Gás, as famílias devem estar inscritas no Bolsa Família e cumprir com os seguintes requisitos:

Renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

Renda total familiar dentro dos limites estabelecidos pelo programa.

Conta ativa no aplicativo Caixa Tem para o recebimento do benefício.

Fique atento a este detalhe

Estar ciente dos requisitos e benefícios do Bolsa Família é fundamental para garantir o acesso aos recursos disponíveis, que são essenciais para a sustentação financeira de famílias em vulnerabilidade socioeconômica.

O programa não apenas fornece suporte financeiro direto, mas também facilita a inclusão social e o acesso a direitos básicos, reforçando o compromisso do governo com o bem-estar de suas populações mais necessitadas. Mantenha suas informações atualizadas e consulte regularmente os critérios de elegibilidade para maximizar os benefícios recebidos.

